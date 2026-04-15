Μουσικό Σχολείο Σερρών: Βραβείο και έπαινος για μαθήτριες στο Διεθνές Φεστιβάλ Σαξοφώνου

Στο Φεστιβάλ συμμετείχαν οι μαθήτριες: Μαρία Αργυριάδη, Βασιλεία Γκιμπιρίτη και Ελεάνθη Πανάγου, εκπροσωπώντας επάξια την τάξη σαξοφώνου του Μουσικού Σχολείου Σερρών

Σημαντικές διακρίσεις σημείωσαν μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Σερρών στο Διεθνές Φεστιβάλ Σαξοφώνου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας στις 4, 5 και 6 Απριλίου 2026.

Στο πλαίσιο του διεθνούς Διαγωνισμού Σαξοφώνου, που διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, η Βασιλεία Γκιμπιρίτη απέσπασε το Β’ Βραβείο στην Α’ κατηγορία — μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση ανάμεσα σε συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό — ενώ η Ελεάνθη Πανάγου τιμήθηκε με έπαινο συμμετοχής στη Γ’ κατηγορία.