Μουσικό Σχολείο Σερρών: Βραβείο και έπαινος για μαθήτριες στο Διεθνές Φεστιβάλ Σαξοφώνου

Σημαντικές διακρίσεις σημείωσαν μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Σερρών στο Διεθνές Φεστιβάλ Σαξοφώνου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας στις 4, 5 και 6 Απριλίου 2026.

Στο Φεστιβάλ συμμετείχαν οι μαθήτριες:

Μαρία Αργυριάδη, Βασιλεία Γκιμπιρίτη και Ελεάνθη Πανάγου, εκπροσωπώντας επάξια την  τάξη σαξοφώνου του Μουσικού Σχολείου Σερρών.

Στο πλαίσιο του διεθνούς Διαγωνισμού Σαξοφώνου, που διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια του  Φεστιβάλ, η Βασιλεία Γκιμπιρίτη απέσπασε το Β’ Βραβείο στην Α’ κατηγορία — μια  ιδιαίτερα σημαντική διάκριση ανάμεσα σε συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό  — ενώ η Ελεάνθη Πανάγου τιμήθηκε με έπαινο συμμετοχής στη Γ’ κατηγορία. 

 

