Νιγρίτα: Άνοιξε ξανά τις πύλες της η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Βισαλτίας

Κύριος σκοπός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι η προώθηση και η προαγωγή της γνώσης διαθέτοντας τεκμήρια, που καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Βισαλτίας άνοιξε ξανά τις πύλες της. Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στον 2ο όροφο του «Ιωάννειου κτηρίου» (σσ κτήριο ΔΕΥΑΒ) και λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή και τις ώρες 07:00-13:00.

Διαθέτει χώρους αναγνωστηρίου, όπου οι αναγνώστες μπορούν να μελετήσουν και επίσης παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στο ίντερνετ. Κατά τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης,  οι χρήστες μπορούν να δανειστούν βιβλία, να μελετήσουν και να διαβάσουν ό,τι τους ενδιαφέρει σε ένα από τα αναγνωστήρια ή απλά να «ταξιδέψουν» νοερά μέσα από χιλιάδες τόμους βιβλίων και περιοδικών.

Η δραστηριότητα της Βιβλιοθήκης δεν περιορίζεται μόνο στο δανεισμό, στις εργασίες μαθητών και φοιτητών και γενικά στην εξυπηρέτηση των αναγνωστών αλλά , επεκτείνεται με εκδηλώσεις,  που αφορούν το βιβλίο και τους νέους (Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, φιλοξενία συγγραφέων, επισκέψεις σχολείων και άλλα).

 

