Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βισαλτίας

Aπό την Τρίτη 04/02/2026 έως και την Παρασκευή 20/02/2026 οι αιτήσεις ένταξης/ανανέωσης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βισαλτίας

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Βισαλτίας ενημερώνει τους δημότες ότι θα δέχεται αιτήσεις ένταξης/ανανέωσης από την Τρίτη 04/02/2026 έως και την Παρασκευή 20/02/2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στον χώρο της δομής κατά τις ώρες λειτουργίας (08:00πμ – 14:00μμ), έχοντας μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κοινωνικό Παντοπωλείο & Φαρμακείο στο τηλέφωνο 2322022532.