Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η προσέλευση στην Αιμοδοσία του ΕΟΣ Νιγρίτας!

Δεκάδες πολίτες της Νιγρίτας και της ευρύτερης Βισαλτίας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα προσφέροντας το αίμα τους για τον πάσχοντα συνάνθρωπο

Συγκινητική και συνάμα μαζική ήταν η ανταπόκριση των πολιτών κάθε ηλικίας στο κάλεσμα για Εθελοντική Αιμοδοσία, που προ ημερών απηύθυναν οι ιθύνοντες του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Νιγρίτας (ΕΟΣ) στο Δήμο Βισαλτίας του Νομού Σερρών.

Η δράση, η οποία φιλοξενήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο της περιοχής, είχε ως κυρίαρχο σύνθημα το: «Δώσε αίμα, χάρισε ζωή!» και προέτρεπε όλους τους πολίτες να προσφέρουν λίγα λεπτά από το χρόνο τους δίνοντας ελπίδα σε ανθρώπους, που έχουν πραγματική ανάγκη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, τα μέλη καιτους φίλους του Συλλόγου μας, για τη συμμετοχή τουςστην αιμοδοσία που οργανώσαμε την Κυριακή 26 Απριλίου 2026. Η παρουσία και η προσφορά σας αποτελούν έμπρακτη απόδειξη αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.

Χάρη σε εσάς, ο σύλλογός μας δεν ανεβαίνει μόνο βουνά, αλλά στέκεται δίπλα στην κοινωνία, προσφέροντας ζωή και ελπίδα σε όσους το έχουν ανάγκη.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και ευχόμαστε να συνεχίσουμε μαζί με το ίδιο πνεύμα προσφοράς και συνεργασίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ

Α. Τον Δήμο Βισαλτίας, για την παραχώρηση της αίθουσας συνεδριάσεων, όπου με μεγάλη άνεση οργανώθηκε η αιμοδοσία.

Β. Την κινητή μονάδα αιμοληψίας του Γ. Νοσοκομείου Σερρών και ειδικά την Δ/ντριααιμοδοσίας κ. Τζιούρα Αικατερίνη.

Γ. Τις εφημερίδες της πόλης μας που με τις ανακοινώσεις τους και την κάλυψη της δράσηςμας αυτής, συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών σε αυτή την προσφορά ζωής προς τον συνάνθρωπό μας.

Δ. Τον κ. Αγγελάκη του ζαχαροπλαστείου, ΓΙΑΝΝΗΣ, για την νόστιμη προσφορά του.

Ένα μεγάλο, ξεχωριστό ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ, σε όλους τους αιμοδότες μας, που στήριξαν επί 26 χρόνια την Αιμοδοσία του Συλλόγου και πλέον έχουν αποσυρθεί, για λόγους πέρα από την θέλησή τους. Σαςτιμούμε και σας θυμόμαστε έναν προς έναν.

Βοηθήστε τους συλλόγους αιμοδοτών Νιγρίτας, να μπορούν να καλύπτουν όλες τις αιτήσεις για αίμα. Ελάτε κοντά μας, πριν η ανάγκη σε αίμα γίνει προσωπική σας υπόθεση.

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο