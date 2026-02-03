Οι μηχανικοί των Σερρών έκοψαν την πίτα τους σε ενωτικό κλίμα – Τιμήθηκαν οι πρώην πρόεδροι της ΝΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Σε ενωτικό κλίμα η κοπή πίτας των μηχανικών- Τιμητικές πλακέτες στους πρώην προέδρους της Ν.Ε. Σερρών του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Σε κλίμα σύμπνοιας έκοψαν τη βασιλόπιτα του 2026 οι μηχανικοί των Σερρών στο Cityzen την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου καθώς η εκδήλωση (και η πίτα) ήταν κοινή για τη Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Σερρών του ΤΕΕ/ΤΚΜ, τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν.Σερρών, τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ν.Σερρών και τον Σύλλογο Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Ν.Σερρών.

Την πίτα έκοψε ο Πρόεδρος της Ν.Ε. Σερρών του ΤΕΕ/ΤΚΜ Νότης Καφεστίδης, ενώ παραβρέθηκε και χαιρέτησε την εκδήλωση ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Ηλίας Περτζινίδης.

Εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ παραβρέθηκαν επίσης ο Γ.Γ. της «Αντιπροσωπείας» Απόστολος Πρόιος και το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Νίκος Αντωνίου. Παρόντες και οι πρόεδροι των Συλλόγων Αρχιτεκτόνων Σερρών Απόστολος Γκεντσίδης, Πολιτικών Μηχανικών Χάρης Σαββαϊδης και Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Σερρών Περικλής Κόντας.

Ο πρόεδρος της Ν.Ε. Σερρών του ΤΕΕ/ΤΚΜ Νότης Καφεστίδης χαρακτήρισε το 2025 καλή χρονιά από πλευράς αντικειμένου και ευχήθηκε το ίδιο να είναι και το 2026.Είπε ότι η Νομαρχιακή του ΤΕΕ/ΤΚΜ θα συνεχίζει να λειτουργεί με το ίδιο συνεργατικό πνεύμα. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Ηλίας Περτζινίδης στο δικό του χαιρετισμό διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό των Σερραίων μηχανικών και θα αφουγκράζεται τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους.

Τυχερός της εκδήλωσης ήταν ο μηχανικός Γιάννης Χατζόπουλος ο οποίος κέρδισε ένα συμβολικό δώρο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στους πρώην προέδρους της Ν.Ε. Σερρών του ΤΕΕ/ΤΚΜ από το 1985. Αντίστοιχα ανά περιόδο θητείας τιμήθηκαν για την προσφορά τους, οι:

1985-1987 Γοργίας, Ευθύμιος Αρχιτέκτων Μηχανικός

1991-1994 και 1997-2000 Μυρωνίδης Γιώργος Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός

1995-1996 Πελίδης Ιωάννης Αρχιτέκτων Μηχανικός

2001-2003 Πολυτίδης Απόστολος Πολιτικός Μηχανικός

2004-2006 Σιβρής Θωμάς Πολιτικός Μηχανικός

2007-2013 Λογοθετίδης Σταύρος Πολιτικός Μηχανικός

Δημήτρης Νάτσιος