Ολοκαίνουργιο μεταγωγικό όχημα για τις Φυλακές Νιγρίτας

Το νέο όχημα θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς διεκπεραίωσης των μεταγωγών των κρατουμένων

Ένα ολοκαίνουριο μεταγωγικό όχημα για το Φυλακές Νιγρίτας παραδόθηκε προ ολίγων ημερών και τέθηκε ήδη στη διάθεση του προσωπικού με γνώμονα τη βελτίωση των συνθηκών στο εν λόγω Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Συνολικά, σε σχετική εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, παραδόθηκαν για τις ανάγκες της Εξωτερικής Φρουράς των Σωφρονιστικών Καταστημάτων όλης της χώρας 23 νέα μεταγωγικά οχήματα, τα οποία αναμένεται να βοηθήσουν σημαντικά στο δύσκολο και απαιτητικό ρόλο των στελεχών της Εξωτερικής Φρουράς.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς και αποτελεσματικής διεκπεραίωσης των μεταγωγών κρατουμένων, ενισχύοντας το έργο των Τμημάτων Εξωτερικής Φρούρησης.

Το νέο, σύγχρονο όχημα, που ήδη εκτελεί το μεταγωγικό του έργο στο Σωφρονιστικό Κατάστημα της Νιγρίτας Σερρών είναι το Iveco Daily, ένα από τα πιο δημοφιλή van στην γκάμα της μάρκας, που τροφοδοτείται από κινητήρα ντίζελ 2,3 L, με ισχύ 116 PS και ροπή 320 Νm. Χρησιμοποιέι 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, με την κίνηση στον πίσω άξονα.

Έχει μήκος 5 μέτρα, ύψος 2,3 μέτρα και μεταξόνιο στα 3.000 mm, με μικτό βάρος 3,3 τόνων και ελκτική ικανότητα ως και 3.500 kg. Το μοντέλο επελέγη λόγω του χαμηλού κόστους χρήσης, των χαμηλών εκπομπών αερίων και της ευκολίας στην επισκευή.

Ιορδάνης

Ξανθόπουλος