Ο Νιγριτινός Στρατηγός ε.α. Άγγελος Ιλαρίδης τιμήθηκε από τον Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης

Το Νιγριτινό Στρατηγό ε.α. Άγγελο Ιλαρίδη τίμησε το πρωί της περασμ΄νεη Κυριακής κατά τη διάρκεια της Πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας ο Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγος.

Απευθυνόμενος ο Σεβασμιώτατος στον συμπροσευχητικώς παριστάμενο Στρατηγό ε. α. κ. Άγγελο Ιλαρίδη, τον καλωσόρισε στην αγιοτόκο και ηρωοτόκο πόλη των Σερρών, σημειώνοντας μεταξύ άλλων και τα εξής: «Η χαρά μας, σήμερον, γίνεται έτι μεγαλυτέρα, διότι συμπανηγυριστής και συνοδοιπόρος στην εόρτιο Σύναξη της Εκκλησίας μας είναι και ο ενδοξότατος Στρατηγός ε. α. κ. Άγγελος Ιλαρίδης, ο οποίος έλκει την καταγωγή, από την ηρωική και μαρτυρική πόλη της Νιγρίτης της Μητροπολιτικής μας Επαρχίας.

Ενδοξότατε Στρατηγέ, σας καταστέφομεν εν αγάπη Χριστού και τιμή, με τις φιλόστοργες ευχές της κοινής Μητρός μας αγίας Εκκλησίας, ευχόμενοι να έχετε τον άγιον Θεόν, τους θεοειδείς Αρχιστρατήγους και όλους τους αγίους, συμπαραστάτας και συνοδοιπόρους στην ζωή και τα τίμια έργα σας. Οι σήμερον λαμπρώς εορταζόμενοι προστάτες σας, άγιοι Αρχάγγελοι, είθε να σας σκεπάζουν, να σας χαριτώνουν, να σας μεταφέρουν κάθε ευλογία Θεού.

Η Εκκλησία του Χριστού, που παροικεί στις Σέρρες, καυχάται σήμερον δικαίως. Καυχάται και σεμνύνεται εν Κυρίω για την λαμπρά στρατιωτική διαδρομή σας, για τις πολύτιμες υπηρεσίες σας στο Έθνος και τον ένδοξο Στρατό της Πατρίδος μας, τον οποίο, δια της στιβαρής παρουσίας σας, έχετε τιμήσει και στολίσει, με έναν τρόπο ουσιαστικό, φιλότιμο, ηρωικό. Σας αξίζει η τιμή, η αγάπη και η προσευχή μας, διότι όπως και ο μέγας Απόστολος των εθνών, Παύλος είπε, οφείλουμε να αποδίδουμε τιμή, δόξα και έπαινο σε όσους αξίως φέρουν την τιμή.

Η σημερινή, όμως, προσφερομένη τιμή της τοπικής μας Εκκλησίας προς το εκλεκτό Της ανάστημα έχει και μία ακόμη ιδιαιτέρα σημειολογία, ιδίως για την νεολαία της Πατρίδος μας. Σήμερα ο κόσμος και ιδιαιτέρως τα νέα παιδιά, έχουν τόσο ανάγκη, πρωτίστως από ακέραια και υγιή πρότυπα, που θα φωτίζονται από το φως της πίστεως στον Χριστό, που θα εμπνέονται από ποιότητα και σεβαστικό ήθος, από καθαρή ψυχή και λόγο, από αρχές και αξίες, που ανεδείχθησαν και καλλιεργήθησαν σ’ αυτόν τον τόπο. Από τέτοια υγιή πρότυπα έχει ανάγκη η ανθρωπότητα, ιδίως σήμερα. Από τις ύψιστες αρχές της φιλοθεΐας, της φιλοπατρίας, της φιλανθρωπίας».

Στην συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος ετίμησε τον κ. Ιλαρίδη με την ανωτέρα διάκριση της Σερραϊκής Εκκλησίας, τον Χρυσό δηλαδή Σταυρό του Αγίου Νεομάρτυρος Νικήτα και διά επισήμου Αρχιερατικού Πιττακίου, για όσα με φιλοπατρία και ανδρεία προσέφερε στο Έθνος μας και τον φιλόχριστο ελληνικό Στρατό, που στέκει ακοίμητος φρουρός και εγγυητής των απαραγράπτων εθνικών δικαίων μας, αλλά και για την συγκινητική δωρεά σπανίου ιστορικού υλικού, στρατιωτικών ενδυμασιών και εμβλημάτων, που εκτίθενται πλέον στις προθήκες του Μουσείου Ελληνικής Ιστορίας του νεωστί εγκαινιασθέντος (2 Νοεμβρίου ε. έ.) πολυδυνάμου πνευματικού και πολιτιστικού εκκλησιαστικού Κέντρου «ΕΣΤΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ» στην πόλη της Νιγρίτης.

Στην σύντομη αντιφώνησή του, ο κ. Ιλαρίδης ευχαρίστησε με λόγους ευγνώμονος ευχαριστίας τον Σεβ. Ποιμενάρχη της Εκκλησίας των Σερρών, για την προσγινομένη μεγάλη τιμή στο πρόσωπό του, την οποία, όπως χαρακτηριστικώς εσημείωσε, αφιέρωσε στο ένδοξο ελληνικό Στρατό, αλλά και στα νέα παιδιά, την χρυσή ελπίδα της Εκκλησίας και της Πατρίδος μας, προτρέποντάς τα να μιμούνται την πίστη, την αρετή, την γενναιοφροσύνη, την φιλέργια, την φιλομάθεια, να εμπνέονται από την φιλοπατρία και την σοφία των Πατέρων μας, ώστε να κτίζουν ένα δυνατό, ισορροπημένο και κατά Θεόν άρτιο χαρακτήρα.