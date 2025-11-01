Πανηγυρίζει η Ιερά Εικόνα της Ελεούσης Νιγριτινής

Σας προσκαλούμε στις πανηγυρικές λατρευτικές εκδηλώσεις για τις εορτές του Ιερού Εικονίσματος της Παναγίας Ελεούσης της Νιγριτινής, της Ανακομιδής και της Μετακόμισης των Ιερών λειψάνων του Αγίου Γεωργίου στον Ιερό Ναό μας:
Πρόγραμμα
Σάββατο 1/11/2025
7.30 μ.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία
6 μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός Παναγίας Ελεούσης
7 μ.μ. Ιερό Ευχέλαιο
Κυριακή 2/11/2025
7.30π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
11 π.μ. Εγκαίνια ¨Εστίας Πνεύματος¨, πρώην εμπορικής στοάς Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, στην κεντρική πλατεία Νιγρίτης.
6 μ.μ. Αγρυπνία, με το αγιορείτικο τυπικό, για την Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου. (Εσπερινός, Λιτή, Όρθρος και Θεία Λειτουργία).
Στην Ιερά Αγρυπνία θα ψάλλουν χοροί Μοναστών.