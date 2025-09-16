Πού οφείλεται η επιτυχία της πανήγυρης της Σκοτούσσας

Του Δημήτρη Νάτσιου

Το πάθος των Σκοτουσσαίων και η αξιοπιστία του πανηγυριού της Σκοτούσσας είναι ορισμένα από τα μυστικά της επιτυχίας του

Άλλη μία θετική και ανοδική χρονιά καταγράφει στη μακραίωνη ιστορία της η εμποροπανήγυρη της Σκοτούσσας, που ολοκληρώνεται σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 με την παραδοσιακή πάλη. Η επιτυχία είναι τόσο μεγάλη που πολλοί μπορεί να διερωτώνται τι πραγματικά συμβαίνει και αυτός ο θεσμός όχι μόνο δε φθίνει, αλλά αποτελεί και διαχρονική αξία στην ιστορία των εμποροπανηγύρεων.

Ο αστικός μύθος αναφέρει ότι από τις δεκαετίες του 1960, 1970 οι κάτοικοι της Σκοτούσσας, γεωργοί στην πλειοψηφία, φρόντισαν την περίοδο της διεξαγωγής του να έχουν πάντα οικονομικά αποθέματα, ώστε αυτοί πρώτοι να το στηρίξουν ως καταναλωτές, επιλέγοντας να γευματίζουν στα καταστήματα εστίασης κάθε μέρα αλλά και προχωρώντας σε αγορές που ήθελαν για το νοικοκυριό τους από άλλους επαγγελματίες. Ακολουθούσαν δηλαδή τη ρήση ότι «πρώτα εμείς οι ίδιοι στηρίζουμε τον θεσμό του τόπου μας».

Απο εμποροπανήγυρη της Σκοτούσσας στη δεκαετία του 1960

Αν ανιχνεύσει κανείς ποιοί για είναι οι λόγοι και ενδεχομένως και τα μυστικά της επιτυχίας του θεσμού της εμποροπανήγυρης θα αναφέρει τα εξής:

Το μεγάλο ατού είναι η αξιοπιστία της η οποία κτίστηκε σε βάθος χρόνου και το ενδιαφέρον παλιότερα των κοινοταρχών και μετέπειτα του Δήμου Σκοτούσσας να διαθέτουν ένα μεγάλο μέρος των εσόδων τους στη συντήρηση και τη δημιουργία υποδομών. Ειδικότερα την περίοδο που η Σκοτούσσα ήταν έδρα Δήμου (1998-2010) τόσο ο Κώστας Τρέντσιος όσο και ο αείμνηστος Λάζαρος Ευαγγελίδης έδωσαν μεγάλη βαρύτητα στην εμποροπανήγυρη ενισχύοντας το προφίλ του θεσμού της. Τότε κερδήθηκε το στοίχημα και εμπεδώθηκε η ασύγκριτη ποιότητά της και κυρίως η εμπορικότητά της. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και το εμπορικό της κομμάτι παρέμεινε αλώβητο και την περίοδο της οικονομικής κρίσης αλλά και των αλλαγών που έχουν επέλθει στο εμπόριο.

Η Σκοτούσσα όλα αυτά τα χρόνια αξιοποίησε στο έπακρο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εμποροπανήγυρης έναντι άλλων ανταγωνιστικών διοργανώσεων. Έτσι, ο εκθεσιακός της χώρος είναι επισκέψιμος όλο το 24ώρο λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται σε φυσικό άλσος, ενώ παράλληλα ευνοϊκή είναι και η χρονική περίοδος διεξαγωγής της το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου με τον περισσότερο κόσμο να έχει επιστρέψει από τις διακοπές.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι ο θεσμός της εμποροπανήγυρης Σκοτούσσας έχει παλιές βάσεις που έρχονται από την εποχή που αυτή λειτουργούσε ως ζωοπανήγυρη. Συμμετείχαν ζωέμποροι από όλη την Ελλάδα και πολλοί τοπικοί με πρώτο τον Σκοτουσσαίο Πέτρο Χατζηπανταζή.

Είναι λοιπόν αναμενόμενο η εμποροπανήγυρη της Σκοτούσσας να είναι ακμαία και να ανθίζει χρόνο με τον χρόνο. Οι πρώτοι που δεν την αφήνουν να μαραθεί είναι οι κάτοικοί της.