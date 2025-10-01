Προσκυνητές από τη Βουλγαρία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας

Ιορδάνης

Ξανθόπουλος

Η ατμόσφαιρα ήταν κατανυκτική με τον Ιερό Ναό να είναι κατάμεστος από πιστούς, που προσήλθαν από τη γειτονική χώρα

50 περίπου προσκυνητές από τη Βουλγαρία εποισκέφτηκαν πριν από λίγες ημέρες τον Ιερό Ναόι Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας και έτυχαν ζεστής φιλοξενίας. Οι Βούλγαροι προσκυνητές βίωσαν την ηρεμία, συμμετείχαν σε Ακολουθίες και απήλαυσαν όμορφες συνομιλίες με τον εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας, π.Γεώργιο Κελεμπέκη και τους λοιπούς πατέρες.

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου στη Νιγρίτα είναι ένας από τους πιο ιστορικούς ναούς της περιοχής, χτισμένος στον ανατολικό λόφο προς το Νότο, στην παλαιότερη συνοικία της κωμόπολης, τους «Τσακαλάδες».

Ο Ιερός Ναός εγκαινιάστηκε στις 3 Απριλίου 1753 και η αρχιτεκτονική του ακολουθεί τη βυζαντινή παράδοση, με την τρίκλιτη βασιλική δομή και το εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο τέμπλο να ξεχωρίζουν ως κύρια χαρακτηριστικά. Το τέμπλο είναι διακοσμημένο με λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν τη δεξιοτεχνία των τεχνιτών της εποχής και συνδυάζει την εκκλησιαστική τέχνη με λαϊκά στοιχεία.

Eκτός από κέντρο θρησκευτικής ζωής, υπήρξε και σημαντικό κοινωνικό σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της Νιγρίτας κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Σήμερα, ο Άγιος Γεώργιος παραμένει ζωντανός χώρος λατρείας και διατήρησης της τοπικής παράδοσης, συνεχίζοντας να συγκεντρώνει πιστούς και επισκέπτες που τιμούν την πλούσια πολιτιστική του κληρονομιά.