Προσκυνητές από τη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας στη Νιγρίτα

«Η παρουσία των επισκεπτών μάς υπενθυμίζει ότι η αληθινή πίστη ενώνει ανθρώπους πέρα από σύνορα» τόνισε ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Γ.Κελεμπέκης

Προσκυνητές από τη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας επισκέφτηκαν πριν από λίγες ημέρες τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας και έτυχαν ζεστής φιλοξενίας. Οι Βούλγαροι προσκυνητές βίωσαν την ηρεμία, συμμετείχαν σε Ακολουθίες και απήλαυσαν όμορφες συνομιλίες με τον εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας, π.Γεώργιο Κελεμπέκη και τους λοιπούς πατέρες.

«Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχθήκαμε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας προσκυνητές από τη μακρινή Φιλιππούπολη (Plovdiv) της Βουλγαρίας, οι οποίοι διένυσαν τόσα χιλιόμετρα με πίστη και ευλάβεια για να προσκυνήσουν τη χάρη του Αγίου μας. Η παρουσία τους μας συγκίνησε και μας υπενθύμισε τη δύναμη της πίστης που εφόσον ειναι αληθινή μπορεί να ενώσει ανθρώπους πέρα από σύνορα. Είχαν επίσης την ευκαιρία να θαυμάσουν τον πολυαιώνιο Ναό μας, την ιστορία και την πνευματική του αξία και δύναμη», τόνισε ο Πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Γεώργιος Κελεμπέκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο εν λόγω Ιερός Ναός εγκαινιάστηκε στις 3 Απριλίου 1753 και η αρχιτεκτονική του ακολουθεί τη βυζαντινή παράδοση, με την τρίκλιτη βασιλική δομή και το εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο τέμπλο να ξεχωρίζουν ως κύρια χαρακτηριστικά. Το τέμπλο είναι διακοσμημένο με λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν τη δεξιοτεχνία των τεχνιτών της εποχής και συνδυάζει την εκκλησιαστική τέχνη με λαϊκά στοιχεία.

Ιορδάνης

Ξανθόπουλος