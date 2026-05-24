Σέρρες: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την εξάρθρωση του κυκλώματος ναρκωτικών σε πόλη και χωριά

Κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και ναρκωτικά δισκία με τη συνδρομή της Roxy – Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 17 άτομα, εκ των οποίων 10 ανήλικοι

Την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας στις Σέρρες που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας.

Μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, που από τον Ιανουάριο του 2026 δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στις Σέρρες, μέσω διαφόρων διακινητών, κυρίως ανήλικων.

Συγκεκριμένα, ως μέλη της εγκληματικής ομάδας, συνελήφθησαν σε περιοχές των Σερρών σήμερα (20 Μαΐου 2026) το πρωί, 1 αλλοδαπός άνδρας ως αρχηγικό μέλος, ο οποίος είναι έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης της χώρας και χθες (19 Μαΐου 2026) ακόμη 3 ημεδαποί άνδρες, 2 ανήλικες ημεδαπές και 1 ανήλικος ημεδαπός.

Οι ανωτέρω, είχαν δημιουργήσει και έλεγχαν ένα δίκτυο διακινητών ναρκωτικών ουσιών, το οποίο απαρτιζόταν κυρίως από ανήλικους, που διακινούσαν ποσότητες κάνναβης στις Σέρρες για λογαριασμό της εγκληματικής ομάδας.

Από τους ανωτέρω διακινητές εντοπίστηκαν στην πόλη των Σερρών και συνελήφθησαν 1 ημεδαπός άνδρας και 1 ανήλικος ημεδαπός, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμα 6 ανήλικων ημεδαπών και 1 ημεδαπού άνδρα.

Ειδικότερα, από την κατοχή των ανωτέρω συλληφθέντων αλλά και από έρευνες που έγιναν στις οικίες τους, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Roxy» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 88,72 γραμμαρίων,

28 ναρκωτικά δισκία,

το χρηματικό ποσό των 1.520 ευρώ,

4 ζυγαριές ακριβείας και

13 κινητά τηλέφωνα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 10 άτομα, εκ των οποίων 4 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, για αγορά και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή