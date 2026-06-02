Σερρών Θεολόγος: Η αγία Ορθόξοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία των Πατέρων

Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης τέλεσε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία για τη μνήμη των 318 Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου

Με εκκλησιαστική λαμπρότητα τελέστηκε την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 η πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον νεόδμητο Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Σερρών, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου, με αφορμή την εορτή των 318 Θεοφόρων Πατέρων της Α’ εν Νικαία Οικουμενικής Συνόδου.

Στον ναό βρίσκεται από το προηγούμενο βράδυ προς προσκύνηση το θαυματουργό εκτύπωμα της Παναγίας «Ξενίας»

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης, «πανηγυρική θ. Λειτουργία, ιερουργήσαντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου, τελέσθηκε, στον νεόδμητο ιερό Ναό Αγ. Σπυρίδωνος Σερρών, σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου 2026, ημέρα κατά την οποία, η αγία Ορθόδοξος Εκκλησίας μας τιμά λειτουργικώς την μνήμη των 318 Πατέρων, των συγκροτησάντων την Α’ εν Νικαία Οικουμενική Σύνοδο (325 μ.Χ.).

Στον ως είρηται ιερό Ναό των Σερρών, από το εσπέρας της εχθεσινής ημέρας, ευρίσκεται προς προσκύνηση το σεβάσμιο και θαυματουργό αρχαιότατο εκτύπωμα της Παναγίας «ΞΕΝΙΑΣ», από την παλαίφατη, ομώνυμη γυναικεία ιερά Μονή Αλμυρού Μαγνησίας της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος.

Προ της απολύσεως της θ. Ιερουργίας, ο Σεβ. Ποιμενάρχης της Εκκλησίας των Σερρών κ. Θεολόγος ομίλησε εμπνευσμένως προς το πολυπληθές εκκλησίασμα, για την μεγίστη συμβολή των σήμερον λαμπρώς εορταζομένων θεοφόρων Πατέρων, οι οποίοι, όπως χαρακτηριστικώς εσημείωσε, διέπρεψαν και διέλαμψαν, ως αστέρες φαεινοί, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην διαμόρφωση του Συμβόλου της Πίστεως, στην καταδίκη του αιρεσιάρχου Αρείου και στην ενότητα του εκκλησιαστικού Σώματος.

«Η αγία Ορθόδοξος Μητέρα μας Εκκλησία, η Εκκλησία των Πατέρων μας, ετόνισε ο Σεβασμιώτατος, όρισε να τελείται σήμερον λειτουργικώς η πανσεβάσμιος μνήμη των φιλοστόργων ποιμένων, των ανυποχωρήτων υπερασπιστών των θείων δογμάτων, των πολύφωτων αστέρων του θείου στερεώματος, των ασφαλεστάτων οδηγών μας εις τα άνω, των ακοιμήτων πρεσβευτών μας προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, των προστατών και ευγλώττων διδασκάλων της άπαξ παραδοθείσης, υπό του Κυρίου μας αληθείας, που σώζει και αγιάζει τον άνθρωπο, των Αγ. 318 θεοφόρων Πατέρων της Α’ εν Νικαία Οικουμενικής Συνόδου, πολλοί εκ των οποίων έζησαν πολλά χρόνια εν διωγμώ, σε καιρούς σκληρούς, όπου η πίστις στον Χριστό εδοκιμάζετο, από την δριμύτητα της αντιθέου αρειανικής αιρέσεως.

Έθεσαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία της αγίας Μητέρας μας Εκκλησίας, ως ‘’στύλοι’’ ακλόνητοι ορθοδοξίας και ορθοπραξίας, ομολογώντας με θάρρος, αφόβως και με πνευματική ανδρεία τον Χριστό και την ορθή πίστη σ’ Εκείνον, προμάχησαν και αγωνίσθηκαν υπέρ της αληθείας και υπέρ της Εκκλησίας Του, που είναι Κιβωτός σωτηρίας για τον άνθρωπο.

Σ’ αυτούς προστρέχουμε, τους μεγαλυτέρους αδελφούς μας, εκζητούντες, δια των πρεσβειών τους, το μέγα έλεος του Θεού. Από αυτούς εμπνεόμεθα, την σκέπη και την προστασία τους επικαλούμεθα. Έχουμε στο πρόσωπό τους αδελφούς φιλοστόργους, πρεσβευτές ακοιμήτους στον Κύριο, αξεπέραστα πρότυπα χριστοζωής, συνοδοιπόρους συνεπείς στον αγώνα της ζωής μας, τους ενδόξους αγίους Πατέρες μας, αναστήματα τίμια της Μητέρας Εκκλησίας, των οποίων η χάρις, είθε να μας σκεπάζει όλους».

Ο Σεβασμιώτατος, με την ευκαιρία της χειροθεσίας σε Αναγνώστη των μαθητών Λυκείου και ευσεβών ιεροπαίδων του ιερού Ναού, Ζήση Παλιούρα, Νικολάου Ζιώγα, Κωνσταντίνου και Σάββα Παπαδοπούλου, εκλεκτών στελεχών της εκκλησιαστικής Κατασκηνώσεως «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» και του νεανικού, εν γένει, έργου της Εκκλησίας των Σερρών, ευχήθηκε να αγωνισθούμε όλοι μας, ώστε να κρατήσουμε, ως πολυτίμητο θησαυρό στην ζωή μας, το άδολο φρόνημα, την ακακία, την καθαρότητα και την αθωότητα των νέων παιδιών, καθώς σ’ αυτά και σ’ εκείνους, που νηπιάζουν στην κακία, ανήκει η βασιλεία των ουρανών.

Ο Σεβασμιώτατος επικαλέσθηκε, επίσης, πατρικώς σε όλους την κραταιά σκέπη και προστασία της υπεραγίας Θεοτόκου της «ΞΕΝΙΑΣ» και των Αγ. θεοφόρων Πατέρων, ιδιαιτέρως δε στις μαθήτριες και τους μαθητές της Μητροπολιτικής περιφερείας των Σερρών, οι οποίοι, σε λίγες ημέρες θα κληθούν να διαγωνισθούν στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Πατρίδος μας.

Τέλος, ο Σεβασμιώτατος εγκαινίασε την Έκθεση Αγιογραφίας, με έργα μαθητριών και μαθητών της Σχολής Βυζαντινής Αγιογραφίας του «ΜΑΞΙΜΕΙΟΥ» Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου της Σερραϊκής Εκκλησίας, που λειτουργεί για το κοινό, έως και την Τετάρτη 27 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο του ιερού Ναού Αγ. Σπυρίδωνος Σερρών.

Στην συνέχεια, στις 11:00 το πρωί, ο Σεβασμιώτατος μετέβη στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχών Σερρών, όπου ετέλεσε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως των ψυχών των σφαγιασθέντων πατέρων και αδελφών μας, κατά την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (1914-1923).

Παρόντες μεταξύ άλλων ήταν και οι Βουλευτές Ν. Σερρών κ. κ. Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλος Λεονταρίδης, ο Διοικητής της 10ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας κ. Φίλιππος Γιαλαμάς, η Αστυνομική Διευθύντρια Σερρών κ. Ευαγγελία Δούμα, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Πρόεδροι και μέλη των Ποντιακών Συλλόγων Ν. Σερρών, ενώ επικαίρως ομίλησε η εκπαιδευτικός κ. Ελισάβετ Κουτσογιάννη, καθηγήτρια θεολόγος του 2ου Γυμνασίου Σερρών. »