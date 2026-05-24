Στον εορτάζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Λυδίας στην Ασπροβάλτα ο Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης

Στον εορτασμό της Αγίας Λυδίας στην Ασπροβάλτα χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ.κ Θεολόγος

Στον εορτάζοντα Ιερό Ναό Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας, της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος «ΛΥΔΙΑ» στην Ασπροβάλτα, ιερούργησε την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος, με την συμπροσευχητική παρουσία συνόλου των μελών της Aδελφότητος, των Δημάρχων Αμπελοκήπων – Μενεμένης κ. Λαζάρου Κυρίζογλου και Βόλβης κ. Διαμαντή Λιάμα και πλήθους φιλέορτων χριστιανών, ενώ τον ιεροψαλτικό χορό εκόσμησε λαμπρώς ο Πρωτοψάλτης του ιερού Ναού Κοιμ. Θεοτόκου 40 Εκκλησιών Θεσσαλονίκης κ. Πάρης Γκούνας.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης, ο Σεβασμιώτατος, εμπνεόμενος, από την Ευαγγελική περικοπή (Μτθ. ιβ’ 46 – ιγ’ 3), αναφέρθηκε στην δύναμη της εν Χριστώ αδελφοσύνης, που φωτίζει, συνέχει και διακρατεί και τον αγιώτατο θεανθρώπινο θεσμό της αγίας Εκκλησίας σε μία αδιάσπαστη ενότητα.

Ο Σεβασμιώτατος εστήριξε, επίσης, με τον πατρικό, διδακτικό του λόγο όλες τις αδελφές της Χριστιανικής Αδελφότητος «ΛΥΔΙΑ», προτρέποντάς τες να παραμείνουν ενωμένες με τον Χριστό και την αγία Εκκλησία Του, σταθερές στον πνευματικό και εκκλησιαστικό τους προσανατολισμό, αμετακίνητες στις πνευματικές υποθήκες, που διδάχθηκαν, από τον μακαριστό Γέροντά τους π. Θεόφιλο Ζησόπουλο, όρθιες στις πνευματικές επάλξεις, με πλατυσμό καρδίας και περίσσεια μακροθυμίας, ανεξικακίας και αγάπης προς πάντας.

«Η θεοφιλεστάτη ενότητα των μελών της μεγάλης οικογενείας του Θεού, της αγίας δηλαδή Εκκλησίας μας, είπε ο Σεβασμιώτατος, είναι πάντοτε το ζητούμενο στην ζωή μας. Η αγία Εκκλησία μας, πάντοτε, διδάσκει με ήθος φιλόθεο και φιλάνθρωπο τον λόγο της αληθείας του Χριστού, που θεραπεύει, φωτίζει και αγιάζει τον κόσμο.

Χρειάζεται, λοιπόν, να είμεθα ενωμένοι, ώστε με την χάρη του Θεού να πορευόμεθα σ’ αυτήν την ζωή με το βλέμμα της καρδιάς μας, πάντοτε, προσηλωμένο με εμπιστοσύνη στον Σωτήρα μας Ιησούν Χριστόν, που την κυμαινομένη θάλασσα του ανθρωπίνου βίου, αποτελεσματικώς τιθασεύει και γαληνεύει και την ζωή μας ολόκληρη ασφαλίζει και αγιάζει.

Οφείλουμε να είμεθα ομόψυχοι, ‘’τὸ αὐτὸ φρονοῦντες’’, κατά το θέλημα του Κυρίου μας, όπως οι άγιοι της πίστεώς μας, βιώνοντας την εν Χριστώ αδελφοσύνη, καλλιεργώντας την αγάπη, που τα πάντα υπομένει και σκεπάζει, που δεν είναι αλαζονική και υπερήφανη, που δεν ζητεί τα εαυτής, αλλά τα του ετέρου, που δεν ασχημονεί, δεν φυσιούται, αλλά επιζητεί την πρόοδο του αδελφού, την αγάπη, που ουδέποτε εκπίπτει, την αγάπη του Χριστού!

Οφείλουμε να είμεθα σε συνεχή εγρήγορση και προσοχή, ως μέλη ηγιασμένα και τίμια του ενός Σώματος της Εκκλησίας του Χριστού στα δύσκολα σημερινά χρόνια των διαιρέσεων, της αποστασίας, της διχοστασίας, των ποικίλων κρίσεων, που αγγίζουν τον εσώτατο ιερό πυρήνα της υπάρξεώς μας.

Από αυτό το όραμα εμπνεύσθηκε και ο αείμνηστος Γέροντας Θεόφιλος, ο οποίος ηθέλησε να δημιουργήσει μία πνευματική οικογένεια, συγκεντρώνοντας κοντά του εκλεκτές ψυχές στις οποίες εμφύσησε την αγάπη για τον Χριστόν. Τούτο είναι άλλωστε το έργο των κληρικών. Οφείλουμε, ως ζωντανοί οδοδείκτες να δείχνουμε αποκλειστικώς και μόνον τον Ιησούν Χριστόν, τον μοναδικό Σωτήρα του κόσμου και ουδέποτε βεβαίως τον εαυτόν μας.

Αλλοίμονο στον κληρικό εκείνον, που δουλεύει στην τακτική της αυτοαναφορικότητος, του οπαδισμού και δεν οδηγεί τους ανθρώπους, έργοις τε και λόγοις στον ίδιο τον Χριστόν, τον έναν και μοναδικό Λυτρωτή του κόσμου. Εμείς στον Χριστόν πιστεύουμε, γι’ Αυτόν εργαζόμεθα, ο Χριστός ενώνει, ο αντίδικος διάβολος διασπά, διαιρεί και διαλύει, δημιουργώντας ψύχρανση και βαθύ πόνο στις καρδιές των ανθρώπων!

Αγαπητές θυγατέρες Κυρίου, ευρίσκομαι σήμερον κοντά σας, σ’ ολόκληρον την καλή σας Αδελφότητα, με όλη μου την καρδιά, ως Ποιμενάρχης και Επίσκοπός σας, έχοντας κατά νουν την πάντοτε ενδεικτική του Επισκοπικού χρέους και της αποστολής μας προτροπή του Αγ. Ιγνατίου Αντιοχείας προς τον Άγ. Πολύκαρπο, ‘’τῆς ἑνώσεως φρόντιζε, ἧς οὐδὲν ἄμεινον’’*.

Ως Ποιμενάρχης σας έχω από του Θεού και από της αγίας Του Εκκλησίας την ευλογία, αλλά και την ευθύνη, να υπηρετώ την ενότητά σας, εφόσον βεβαίως και σεις την θέλετε, να σκεπάζω και να προστατεύω πατρικώς και διακριτικώς την ζωή και τον αγώνα σας, ‘’τοὺς πάντας νὰ βαστάζω’’ (Άγ. Ιγνάτιος Αντιοχείας), να εργάζομαι για την κατά Χριστόν προκοπήν σας, σύμφωνα με το άγιο Ευαγγέλιό Του και τις πνευματικές υποθήκες του σεβαστού σε όλους μας Γέροντος Θεοφίλου.

Εργασθείτε φιλοπόνως για του Θεού το θέλημα, μείνετε ενωμένες στο όνομα του Κυρίου μας, με τον Σωτήρα Χριστό και μεταξύ σας ‘’ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης’’, προσφέρατε αγογγύστως την ολόθυμη υπακοή σας στον Ποιμενάρχη σας και δι’ αυτού στην αγία Εκκλησία μας, την μοναδική Κιβωτό σωτηρίας και αγιασμού για όλους μας.

Έχετε όλες σας, ανεξαιρέτως, την ολόθυμη αγάπη μου, την πατρική ευχή και προσευχή μου προς τον Θεόν, την καρδιακή μου στοργή, με την παράκληση να συνεχίσετε στα βήματα, που σας εδίδαξε με τους λόγους και την ζωή του, κυρίως, ο κοινός πνευματικός σας ποδηγέτης, Γέροντας Θεόφιλος, ο πατέρας και νυμφαγωγός σας προς τον Κύριον!

‘’Εἰρήνη πᾶσι’’ και πάλιν λέγω ‘’Εἰρήνη πᾶσι’’! ‘’Ὁ Χριστὸς ἐν τῷ μέσῳ ὑμῶν καὶ ἡμῶν’’. Χριστός Ανέστη – Αληθώς Ανέστη!».

Τέλος, ο Σεβασμιώτατος, ετέλεσε ιερό τρισάγιο επί του τάφου του αειμνήστου Γέροντος της Αδελφότητος, π. Θεοφίλου, του οραματιστού, εμπνευστού, θεμελιωτού και ακάματου εργάτου ενός σπουδαίου και πρωτοποριακού εκκλησιαστικού έργου, που συνεχίζεται, παρά τις κατά καιρόν αναφυόμενες δυσκολίες στην πνευματική αυτή έπαλξη και φιλοπρόοδο κυψέλη, με φόβο Θεού, υπακοή στην Εκκλησία και τον οικείο Επίσκοπο, Ποιμενάρχη και πνευματικό Πατέρα της Εκκλησίας των Σερρών, ειλικρινή σεβασμό, τιμή και αταλάντευτη αφοσίωση στο ευλογημένο εκκλησιαστικό αποτύπωμα, που κατέλιπε ο μακαριστός π. Θεόφιλος.»

Ναταλία Ιωαννίδου