Στους 68.788 ο αριθμός εισακτέων σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση- Πόσοι θα εισαχθούν στα τμήματα των Σερρών

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι έχει αποσταλεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ η αριθμ. Φ.253.1/58085/A5/12-05-2026 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027».

Σύμφωνα με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, ο συνολικός αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 θα ανέλθει σε 68.788.

Όσον αφορά στα τμήματα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στις Σέρρες, ο αριθμός των εισακτέων έχει ως εξής:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού: 141

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής: 118

Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών: 162

Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής: 60

Μηχανολόγων Μηχανικών: 129

Οικονομικών Επιστημών: 283

Πολιτικών Μηχανικών: 90