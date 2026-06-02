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Στους 68.788 ο αριθμός εισακτέων σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση- Πόσοι θα εισαχθούν στα τμήματα των Σερρών

Γράφτηκε από:foni-visaltiasΑναρτήθηκε από:

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι έχει αποσταλεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ η αριθμ. Φ.253.1/58085/A5/12-05-2026 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027».

Σύμφωνα με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, ο συνολικός αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 θα ανέλθει σε 68.788.

Όσον αφορά στα τμήματα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στις Σέρρες, ο αριθμός των εισακτέων έχει ως εξής:
 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού: 141
 Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής: 118
Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών: 162
Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής: 60
Μηχανολόγων Μηχανικών: 129
Οικονομικών Επιστημών: 283
Πολιτικών Μηχανικών: 90

 

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