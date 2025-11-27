Συμμετοχή Προέδρου και Γενικού Γραμματέα της Ε.Ι.Ε.Τ. σε νομοσχέδιο για τον Τύπο

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής, στη συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά τον εκσυγχρονισμό λειτουργίας της ΕΡΤ και την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τη συντακτική ανεξαρτησία και την ελευθερία του Τύπου, συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ε.Ι.Ε.Τ. Αντώνης Μουντάκης και ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Σουρλόπουλος.

Κατά την τοποθέτηση του στις παρεμβάσεις του νομοσχεδίου που αφορούν -και- τον έντυπο Περιφερειακό Τύπο, ο κ. Μουντάκης ανέφερε μεταξύ άλλων:

*Παρ’ ότι μέχρι σήμερα η Ένωση μας έχει εκφράσει πολλές φορές την αντίθεση της με τον τρόπο κατανομής της κρατικής διαφήμισης και τη μη εφαρμογή του Ν. 2328/ 1995, βλέπει κατ’ αρχήν θετικά την παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην κατανομή διαφημιστικών πόρων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με την εισαγωγή της υποχρέωσης για πρώτη φορά των φορέων του δημόσιου τομέα να δημοσιοποιούν, προ της πραγματοποίησής τους, τις δαπάνες που προτίθενται να κατανείμουν για κρατική διαφήμιση ή συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών που συνάπτονται με παρόχους υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης ή παρόχουςεπιγραμμικών πλατφορμών.

Ωστόσο, ως Ένωση θα παρακολουθούμε την ροή της κρατικής διαφήμισης όλων των φορέων και θα παρεμβαίνουμε σε περίπτωση που διαπιστώσουμε τη μη εφαρμογή του σχετικού Νόμου που θα αδικεί τις εφημερίδες – μέλη μας.

*Η Ε.Ι.Ε.Τ. συμφωνεί με την ίδρυση του Ελληνικού Συμβουλίου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ενός θεσμικού ανεξάρτητου μηχανισμού αυτορρύθμισης από το σύνολο των αντιπροσωπευτικών ενώσεων ιδιοκτητών και εργαζόμενων ΜΜΕ, στον οποίο η Ένωση μας επιθυμεί να συμμετάσχει ενεργά. Σκοπός του Συμβουλίου θα είναι να μπορεί να διαδραματίσει τον ρόλο ενός σημαντικού θεσμικού συνομιλητή της Πολιτείας και να εμβαθύνει τον κλαδικό και δημόσιο διάλογο για ζητήματα που άπτονται της ελευθερίας του Τύπου, της πολυφωνίας, της συντακτικής ανεξαρτησίας, αλλά και για κάθε άλλο θεσμικό ζήτημα που αφορά τα μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, ο αυτορρυθμιστικός χαρακτήρας εγγυάται την απαλλαγή από οποιαδήποτε εξάρτηση, ενώ συγχρόνως σηματοδοτεί την συμμόρφωση με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.

*Επίσης, συμφωνούμε στη θεσμική και οικονομική υποστήριξη στη λειτουργία του Παρατηρητηρίου για τις Καταχρηστικές Αγωγές κατά της Ελευθερίας του Τύπου (SLAPPs), το οποίο έχει συσταθεί από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.). Ενός ανεξάρτητου οργανισμού, απαλλαγμένου από οποιαδήποτε πολιτική εξάρτηση, για την ενίσχυση της πολυφωνίας και τη θωράκιση της δημοσιογραφίας.

*Όσον αφορά την Εθνική Στρατηγική για την Παιδεία στα Μέσα με σκοπό την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, την ενίσχυση της κατανόησης των λειτουργιών των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ως εκ τούτου την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την αύξηση της εμπιστοσύνης προς την ενημέρωση, είναι πάγια θέση μας, επαναφέροντας παράλληλα τις προτάσεις μας για την ενίσχυση της Φιλαναγνωσίας στα Σχολεία.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις κρίνονται κατ’ αρχήν θετικά, ωστόσο ως Ε.Ι.Ε.Τ. θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας για την ουσιαστική υλοποίηση τους.