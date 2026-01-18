Συνεστίαση Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Νιγρίτας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή η συνεστίαση που διοργάνωσε ο Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Νιγρίτας, στον χώρο του πρώην στρατοπέδου, νυν Συλλόγου Γυναικών Νιγρίτας, σε ζεστό και φιλόξενο κλίμα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αρχιερατικός Επίτροπος Νιγρίτης, αιδ. π. Γεώργιος Κελεμπέκης, ο οποίος ευλόγησε την Αγία Βασιλόπιτα, πλαισιούμενος από τους αιδ. πατέρες π. Βασίλειο Κουτσούρα, π. Δημήτριο Μεργιανιώτη και τον οικείο εφημέριο της ενορίας, π. Αθανάσιο Τσιανακά.

Παρόντες ήταν επίσης η βουλευτής Σερρών κα Φωτεινή Αραμπατζή, ο Αντιδήμαρχος κ. Χαρίσης Κοτσάνπαπας, οι πρώην Δήμαρχοι,Βισαλτίας κ. Αθανάσιος Μασλαρινός και Νιγρίτης κ. Δημήτριος Δάπης εμπνευστής της ομάδας Επιμένουμε παραδοσιακά, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μιχάλης Μαντζιάρης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νιγρίτης κ. Αστέριος Καραγιάννης, η πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας «Σωτήρ» κα Φωτεινή Νικολούση, μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών Νιγρίτης, ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Νιγρίτας κ. Στέφανος Καραγιάννης, καθώς και η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Νιγρίτας κα Κλεονίκη Μάστορα.

Ο Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου ευχαριστεί θερμά για την ευγενική τους χορηγία το Τυροκομείο κ. Κασακόγια, την κα Ευαγγελία Κουτσή, τον κ. Γεώργιο Τζούκα, την κα Δέσποινα Μακαρά, τον κ. Απόστολο Ρήγα, τον κ. Κωνσταντίνο Υφαντίδη, καθώς και την Ελλανοδίκη Επιτροπή Πανηγύρεως Αγίου Αθανασίου Νιγρίτας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι κυρίες Ελένη Κουντούδη και Μάγδα Σηφάκη προσέφεραν παραδοσιακό γλυκό ραβανί.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στις κυρίες που ανέλαβαν με προθυμία και αγάπη την προετοιμασία των φαγητών, καθώς και την άψογη εξυπηρέτηση και το σερβίρισμα των παρευρισκόμενων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της συνεστίασης.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε μουσικά από τον DJ Απόστολο Ρήγα, συμβάλλοντας στη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας, με κέφι και διασκέδαση για όλους τους παρευρισκόμενους.

Η συνεστίαση αποτέλεσε μια όμορφη ευκαιρία συνάντησης και επικοινωνίας, ενισχύοντας το πνεύμα ενότητας και συνεργασίας της τοπικής κοινωνίας.

Αμαλία Ταμπουρή