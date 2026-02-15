Τα ΚΟΥΛΟΥΜΑ στην τοποθεσία «ΚΑΛΟΓΡΙΕΣ» Νιγρίτας

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος διοργανώνουμε τα ΚΟΥΛΟΥΜΑ στην τοποθεσία ΚΑΛΟΓΡΙΕΣ κρατώντας το πατροπαράδοτο έθιμο με προσφορά νηστήσιμων εδεσμάτων (φασολάδα-χαλβάς-τουρσιά-ελιές-κομπόστα). Θα τραγουδήσουμε και θα χορέψουμε με τους ήχους ζωντανής τετραμελούς ορχήστρας. Φέρτε να πετάξουμε τους χαρταετούς σας και πάρτε μέρος στον διαγωνισμό α) του πιο όμορφου και β) αυτού που θα ανεβεί ψηλότερα. Ώρα διεξαγωγής διαγωνισμού χαρταετού 1μμ—3μμ. Για όλους τους συμμετέχοντες θα υπάρξουν δώρα ανάλογα με την κατάταξη τους.

Να είστε όλοι εκεί.

Κύριοι χορηγοί διοργάνωσης:

Δήμος Βισαλτίας και Ομάδα Εθελοντών Νιγρίτας.

ΥΓ. Προαιρετικός εξοπλισμός κουτάλι-κάθισμα.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα μεταφερθεί στο ΚΑΠΗ Νιγρίτας.

Για την οργανωτική επιτροπή

Ομάδα Εθελοντών Νιγρίτας

Ναταλία Ιωαννίδου