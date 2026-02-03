ΤΟΕΒ Νιγρίτας: Ευχαριστεί και συγχαίρει ο Δημήτρης Χύτας

Ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ συγχαίρει Διαμαντόπουλο και Παναγή και ευχαριστεί τον ειδικό συνεργάτη του ειδικού γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών

Τον συνεργάτη του ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Γεώργιο Χρόνη ευχαριστεί ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Νιγρίτας Δημήτρης Χύτας. Τον ευχαριστεί όπως αναφέρει για τις ενέργειές του, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατασκευή του ενταγμένου φωτοβολταϊκού έργου του ΤΟΕΒ Νιγρίτας.

Πιο συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Δημήτρης Χύτας αναφέρει: «Ως πρόεδρος του ΤΟΕΒ Νιγρίτας ευχαριστώ τον συνεργάτη κ.Χρόνη Γεώργιο, του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Χαράλαμπο Μυγδάλη, για το ουσιαστικό ενδιαφέρον που επέδειξε προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί ο ηλεκτρικός χώρος, ώστε να καταστεί δυνατή η κατασκευή του ενταγμένου φωτοβολταϊκού έργου του ΤΟΕΒ Νιγρίτας».

Παράλληλα ο κ.Χύτας συνεχάρη τους εκπροσώπους του Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου, που συμμετείχαν στην πρόσφατη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τονίζοντας τα εξής: «Ως πρόεδρος του ΤΟΕΒ Νιγρίτας συγχαίρω τους δύο συντοπίτες και μέλη μας, κ. Διαμαντόπουλο Διαμαντή και κ. Παναγή Ιωάννη για τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα που επέδειξαν, εκπροσωπώντας τους αγρότες στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό».