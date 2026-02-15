Το Επιμελητήριο Σερρών στην FOODEXPO 2026–Στόχος η εξωστρέφεια και η ενίσχυση του επιχειρείν

Η ποιοτική ταυτότητα και η εξαιρετική ποικιλία των σερραϊκών προϊόντων θα αναδειχθούν για ακόμη μία χρονιά με τον καλύτερο τρόπο στη FOODEXPO 2026, που θα διεξαχθεί στις 14-16 Μαρτίου, στην Αθήνα.

Το Επιμελητήριο Σερρών συμμετέχει και φέτος μαζί με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη μεγαλύτερη έκθεση Τροφίµων και Ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που αποτελεί και μία από τις σημαντικότερες του είδους της διεθνώς,

Οι σερραϊκές επιχειρήσεις που συμμετέχουν και φέτος στην υψηλού κύρους και αναγνωρισμένης αξίας έκθεση, είναι έτοιμες να προβάλουν τα προϊόντα τους, ευελπιστώντας στη διάνοιξη δρόμων για νέες συνεργασίες και συμφωνίες.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, Αθανάσιος Μαλλιαράς τονίζει πως το περίπτερο του Επιμελητηρίου Σερρών θα αποτελέσει και πάλι πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες που θα περάσουν την πύλη της έκθεσης και επισημαίνει τη σπουδαιότητα της συμμετοχής των Σερρών στη μεγάλη διεθνή έκθεση ώστε να αναδειχθεί η σερραϊκή επιχειρηματικότητα και να ενισχυθεί η εξωστρέφεια