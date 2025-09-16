Το μήνυμα του Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης για τη νέα σχολική χρονιά

Εγκάρδιες πατρικές ευχές προς τους μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου για πρόοδο, υγεία και δύναμη στον αγώνα της γνώσης και της ζωής

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγος απευθύνει εγκάρδιο μήνυμα προς τους μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Με πατρική αγάπη και προσευχή, ενθαρρύνει τα παιδιά του Δημοτικού να πορευθούν με χαρά, υγεία και δημιουργικές φιλίες, ενώ καλεί τους εφήβους του Γυμνασίου και του Λυκείου να αγωνιστούν με σοβαρότητα, πίστη και σταθερότητα.

Αναλυτικά τα μηνύματα:

Το μήνυμα του Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ.κ Θεολόγου για τους μαθητές του Δημοτικού

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μιά καινούρια σχολική χρονιά ἀρχίζει σήμερα μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη, ὡς πνευματικός σας πατέρας, νά βρεθῶ μέ τήν προσευχή μου κοντά σας καί νά σᾶς ἀπευθύνω τίς ἐγκάρδιες εὐχές μου, ὥστε νά ἔχετε καί αὐτή τήν χρονιά στήν ζωή σας χαρά, ὑγεία, ἐπιτυχίες καί κάθε πρόοδο.

Μέ τό ξεκίνημα τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ἀρχίζει παράλληλα γιά ἐσᾶς ἕνας ὡραῖος ἀγῶνας, πού συνοδεύεται ἀπό προσπάθεια ἀλλά καί ἐνθουσιασμό γιά τίς καινούριες γνώσεις πού θά ἀποκτήσετε, καθώς αὐτές θά ἀποτελέσουν ἕνα πολύ σημαντικό ἐφόδιο γιά τή ζωή σας. Στό σχολεῖο βέβαια θά ἔχετε τήν εὐκαιρία νά δημιουργήσετε καί ὄμορφες φιλίες μέ τούς συμμαθητές σας, μέσα σ’ ἕνα κλῖμα ἁπλότητος, ἀγάπης, ἀλληλοσεβασμοῦ καί γόνιμου συναγωνισμοῦ. Νά θυμᾶσθε πάντοτε, ὅτι σ’ αὐτόν τόν ἀγῶνα δέν εἶσθε μόνοι. Ἔχετε τήν ἀγάπη, τῶν γονέων σας, τῶν καλῶν σας δασκάλων, τῆς κοινωνίας ὁλοκλήρου.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας στέκεται μέ στοργή καί εἰλικρινῆ ἀγάπη κοντά σας καί προσεύχεται γιά τήν πρόοδό σας. Μέ τόν Θεό βοηθό καί συμπαραστάτη σας, θά ξεπερνᾶτε πάντοτε κάθε ἐμπόδιο, πού θά παρουσιάζεται μπροστά σας καί θά μπορέσετε νά πετύχετε τούς καλούς σας στόχους. Εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, νά εὐλογεῖ ἐσᾶς καί τούς καλούς σας δασκάλους ὥστε νά ἔχετε μία καρποφόρο σχολική χρονιά γεμάτη χαρά, ὑγεία καί πρόοδο.

Μέ πατρικές εὐχές

Το μήνυμα του Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ.κ Θεολόγου για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ξεκινᾶ σήμερα, ἀκόμη μία νέα σχολική χρονιά καί συγχρόνως ὁ προσωπικός σας ἀγῶνας, μέσα ἀπό τόν ὁποῖο καλεῖσθε νά ἀνταποκριθεῖτε θετικῶς στό αἴτημα τῆς προόδου. Ἀπό σήμερα λοιπόν πού ἀρχίζει ἡ νέα σχολική χρονιά θά πρέπει νά ἐργασθεῖτε μέ σοβαρότητα, νά ἀγαπήσετε τήν μάθηση καί τό σχολεῖο, ὥστε νά μπορέσετε νά πετύχετε τούς στόχους σας, πού δέν πρέπει μόνον νά εἶναι ἡ πρόσληψη κάποιων γνώσεων, ἀλλά κυρίως καί πρωτίστως ἡ διαμόρφωση μιᾶς ὁλοκληρωμένης καί στιβαρῆς προσωπικότητας.

Ἡ πρόκληση νά ἀνταποκριθεῖτε ἐπιτυχῶς στίς ἀπαιτήσεις τοῦ σύγχρονου κόσμου ἀλλά καί ἡ ἀνάγκη νά διατηρήσετε καί νά ζήσετε κυρίως τίς ἀξίες τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τῆς ἑλληνικῆς παραδόσεως καί τοῦ πολιτισμοῦ μας, κάνουν τόν ἀγώνα τῆς μαθήσεως ἀκόμα πιό ἀναγκαῖο ἀλλά καί πιό συναρπαστικό. Μέσα ἀπό τό ταξίδι στήν γνώση καί τήν μάθηση μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά συνειδητοποιήσει τήν πνευματική του καί πολιτιστική του ταυτότητα. Νά κατανοήσει ὅτι ἀποτελεῖ συνέχεια ἑνός μοναδικοῦ πολιτισμοῦ μέ ἱστορία αἰώνων, πού δέν μπορεῖ νά ἐξαφανισθεῖ στήν χοάνη τῆς παγκοσμιοποίησης καί τοῦ ἀναθεωρητισμοῦ. Ἀπέναντι στήν σύγχυση τῶν ἰδεῶν καί τήν ἀμφισβήτηση τῶν δοκιμασμένων ἀξιῶν, στήν πρόκληση τῶν νέων τεχνολογιῶν πού τείνουν νά ὑποκαταστήσουν τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο, ὡς λ.χ. ἡ λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη, χρειαζόμασθε ἕνα δυνατό ὅραμα, μία ἀσφαλῆ πυξίδα πού θά μᾶς δείχνει σταθερά τίς αἰώνιες ἀξίες, τά γνήσια καί αὐθεντικά πρότυπα, πού ὀμορφαίνουν καί ἁγιάζουν τόν ἄνθρωπο. Αὐτή ἡ αἰώνια πυξίδα εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, πού μέ τόν λόγο Του εἶπε: «Ἐγώ εἶμαι τό φῶς τοῦ κόσμου.

Ὅποιος μέ ἀκολουθεῖ δέν θά περπατήσῃ στό σκοτάδι, ἀλλά θά ἔχει τό φῶς τῆς ζωῆς». (Ἰωάν. 8, 12). Ἀκολουθῆστε, παιδιά μου, τόν Ἰησοῦ Χριστό μέ πιστότητα καί δέν θά χαθεῖτε στό σκοτάδι τῆς ζωῆς. Ἀκολουθῆστε τόν Χριστό καί ἐκεῖ θά βρεῖτε τήν μοναδική δύναμη πού διασώζει καί κρατᾶ ἀκέραιο τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί δίνει ἀξία καί νόημα στήν ζωή.

Στόν ἀγῶνα σας αὐτόν ἡ Ἐκκλησία, ὡς στοργική πνευματική σας μητέρα, θά βρίσκεται δίπλα σας. Θά ἀκούσει τίς ἀγωνίες σας καί τούς προβληματισμούς σας, θά σᾶς ἀγκαλιάσει στίς πτώσεις σας, θά σᾶς γεμίσει μέ ἔμπνευση, ἐλπίδα καί κουράγιο γιά τό ταξίδι τῆς ζωῆς.

Σέ αὐτόν τόν ὑψηλό καί ὡραῖο σας ἀγῶνα, σᾶς συνοδεύω, ὡς πνευματικός σας πατέρας μέ ὅλη τήν ἀγάπη καί τήν στοργή μου. Προσεύχομαι γιά σᾶς στόν Κύριό μας νά σᾶς ἐνδυναμώνει, νά σᾶς σκεπάζει, καί νά σᾶς ἀξιώνει νά γεύεσθε τούς καρπούς τῶν καλῶν σας ἀγώνων. Καλή, εὐλογημένη καί καρποφόρα σχολική χρονιά σέ σᾶς καί τούς καλούς σας δασκάλους. Ὁ Θεός νά εἶναι πάντοτε μαζί σας, νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς στηρίζει!

Μέ ὁλόθερμες πατρικές εὐχές