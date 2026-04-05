Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης

Σας γνωρίζουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης για

τη διετία 2026 – 2028, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες στις 29 Μαρτίου 2026, καταρτίστηκε

σε σώμα ως εξής :

Πρόεδρος : Ιωαννίδης Π. Δημήτριος τηλ. 6955449243

Α΄ Αντιπρόεδρος : Νούλης Κ. Ιωάννης τηλ. 6944876303

Β΄ Αντιπρόεδρος : Βλαχοδήμος Παναγιώτης τηλ. 6947375616

Γ. Γραμματέας : Αλεξιάδου Ιωάννα τηλ. 6973793501

Ειδικός Γραμματέας : Ιωσηφίδου – Κουκαρούδη Χαρίκλεια τηλ. 6976085905

Ταμίας : Γερακούδης Γεώργιος τηλ. 6947357444

Σύμβουλος Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων : Καρπούζης Β. Αντώνιος τηλ. 6985747247

Μέλη : Δήττα – Γαβριηλίδου Βαλεντίνη τηλ. 6946201511

Φέλλια Φωτεινή τηλ. 6981825946

Εκπρόσωποι του Συλλόγου στην Π.Ο.Σ.Ε.Α ορίζονται οι κ.κ Ιωαννίδης Δημήτριος και

Γερακούδης Γεώργιος και στην Ομοσπονδία Σερραϊκών Συλλόγων Θεσσαλονίκης οι κ.κ

Μπαγγαλας Παναγιώτης, Καρπούζης Β. Αντώνιος και Νούλης Κ. Ιωάννης.

Αμαλία Ταμπουρή