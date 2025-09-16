Το Σιδηρόκαστρο υποδέχεται την Τίμια Κάρα του Αγίου Παρθενίου

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σιδηροκάστρου μέ ἰδιαίτερη πνευματική χαρά σᾶς προσκαλεῖ στήν ὑποδοχή τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Παρθενίου, Ἐπισκόπου Λαμψάκου, Προστάτου τῶν Καρκινοπαθῶν, ἀπό τήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μακρυμάλλη Εὐβοίας, πού θά πραγματοποιηθεῖ τό Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 καί ὥρα 6.00 τό ἀπόγευμα στήν Κεντρική Πλατεία τοῦ Σιδηροκάστρου.

Μετά τήν ὑποδοχή καί τήν προβλεπόμενη Δέηση, θά ἀκολουθήσει Λιτανευτική Πομπή γιά τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου τό Ἱερό Λείψανο θά βρίσκεται μέχρι τήν Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου γιά τήν προσκύνηση καί τόν ἁγιασμό τῶν πιστῶν