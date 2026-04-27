Τριήμερες θρησκευτικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αγίου Αθανασίου στη Νιγρίτα

Από την Επιτροπή Πανηγύρεως Αγίου Αθανασίου Νιγρίτας ανακοινώνεται το πρόγραμμα της Μεγάλης Θρησκευτικής και Εμπορικής Πανήγυρης που θα λάβουν χώρα την Πέμπτη 30 Απριλίου, το Σάββατο 2 Μαΐου και την Κυριακή 3 Μαΐου του 2026.

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

10:00: Η Ελλανόδικος Επιτροπή επισκέπτεται τις Δημόσιες Υπηρεσίες, συνοδεία παραδοσιακών οργάνων

17:00: Η Ελλανόδικος Επιτροπή επισκέπτεται την Ανθή και το Φλάμπουρο

Σάββατο 2 Μαΐου 2026

12:00: Η Ελλανόδικος Επιτροπή πλαισιωμένη από αθλητές περιφέρεται στους δρόμους της Νιγρίτας, συνοδεία παραδοσιακών οργάνων

16:30: Έναρξη Σκοποβολής (στην περιοχή Καλόγριες Νιγρίτας)

18:00: Έναρξη Ποδηλατοδρομιών, Πεζοδρομιών και Ιπποδρομιών

19:00: Μέγας Εορταστικός Πανηγυρικός Εσπερινός

Μετά το πέρας του εσπερινού θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι στο «Λάκο»(παλαίστρα Αγίου Αθανασίου) μέχρι πρωΐας

Κυριακή 3 Μαΐου 2026

07:30: Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

09:00: Επίσκεψη της Ελλανόδικου Επιτροπής στις οικείες των δωρητών

17:30: Έναρξη Πάλης Μικρών κατηγοριών

18:00: Έναρξη Πάλης Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας

Αμαλία Ταμπουρή