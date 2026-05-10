Υπάλληλοι Εξωτερικής Φρουράς στις φυλακές Νιγρίτας: «Οριακή και επικίνδυνη η κατάσταση»

Η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστήματος Νιγρίτας χαρακτηρίζει τη λειτουργία με 855 κρατούμενους σε δομή για 600 είναι επικίνδυνη και μη διαχειρίσιμη

Η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστήματος Νιγρίτας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες που επικρατούν στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νιγρίτας, κάνοντας λόγο για οριακή και επικίνδυνη κατάσταση λόγω της συνεχούς αύξησης του αριθμού των κρατουμένων.

Όπως υπογραμμίζει η Ένωση σε ανακοίνωσή της μετά και την πρόσφατη άγρια συμπλοκή, που κατέληξε στον θάνατο δύο κρατουμένων, η λειτουργία με 855 κρατούμενους σε δομή για 600 είναι επικίνδυνη και μη διαχειρίσιμη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαρκής πίεση που ασκείται από τον αυξημένο αριθμό κρατουμένων έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που, όπως αναφέρεται, κινείται «στα όρια της επιχειρησιακής κατάρρευσης». Οι ανάγκες φύλαξης έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ οι υποδομές και οι επιχειρησιακές δυνατότητες δοκιμάζονται καθημερινά πέρα από τα όριά τους.

Η Ένωση επισημαίνει πως το προσωπικό εξωτερικής φρούρησης καλείται καθημερινά να διαχειριστεί μια κατάσταση που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα επίπεδα ασφαλείας, με συνέπεια να εντείνονται οι κίνδυνοι σοβαρών επεισοδίων, αποδράσεων και έκθεσης των εργαζομένων σε επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στη σωματική και ψυχολογική εξουθένωση του προσωπικού.

«Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό θα αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα της υπερφόρτωσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Ένωση ζητά την άμεση λήψη μέτρων ασφαλείας, την ενίσχυση των εργαζομένων με τα απαραίτητα μέσα και την εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου αποσυμφόρησης και ορθολογικής διαχείρισης της κατάστασης. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, «δεν θα επιτρέψουμε η ασφάλεια να λειτουργεί στα όρια μέχρι να συμβεί το μοιραίο. Η Πολιτεία οφείλει να δράσει τώρα».