ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Στήριξης για τον πρωτογενή τομέας των Σερρών ζήτησε από τον ΥΠΑΑΤ

Ο βουλευτής Σερρών έθεσε στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα αποζημιώσεις για απώλειες του 2025 λόγω καιρού, με έμφαση στα χωριά της πεδιάδας και στα προβλήματα σε Ορεινή–Άνω Βροντού.

Στη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, αναφέρθηκε με δήλωσή του ο Σερραίος βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου, σημειώνοντας ότι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Π.Ε. Σερρών βρέθηκαν «στο επίκεντρο» της συζήτησης. Όπως ανέφερε, κατέθεσε συγκεκριμένα αιτήματα για οικονομική στήριξη σε καλλιέργειες που επλήγησαν, για ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου και για εκσυγχρονισμό του πλαισίου αποζημιώσεων.

Τι έθεσε στον υπουργό

De minimis για ρυζοπαραγωγούς: Ζήτησε την ένταξη των παραγωγών ρυζιού στο καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), ώστε να αποζημιωθούν για τις «τεράστιες οικονομικές απώλειες» που υπέστησαν το 2025 λόγω καιρού. Σύμφωνα με τη δήλωσή του, το αίτημα αφορά κυρίως τα χωριά Βαμβακιά, Αναγέννηση, Νέα Τυρολόη, Καρπερή, Προβατάς, Μονοκκλησιά, Άνω Καμήλα, Μητρούσι, Κουμαριά, Αδελφικό και Κάτω Καμήλα. Όπως σημείωσε, ο υπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει διεξοδικά το ζήτημα.

Πατατοπαραγωγοί Ορεινής – Άνω Βροντούς: Περιέγραψε, όπως αναφέρει, τη δύσκολη κατάσταση για τους πατατοπαραγωγούς, καθώς η παραγωγή εμφανίζει μείωση άνω του 30%, ζητώντας να εξεταστεί κάθε δυνατότητα πιθανής οικονομικής στήριξης.

Κτηνοτροφία – ευλογιά αιγοπροβάτων: Συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου και τη στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Αμαλία Ταμπουρή