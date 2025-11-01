Χρυσό Σερρών: Το παλιό καπνοχώρι που ξαναζωντανεύει

Δημήτρης Νάτσιος

Έδρα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά το χωριό Χρυσό τονώνεται πληθυσμιακά τα τελευταία χρόνια με αγορές ακινήτων

Το Χρυσό Σερρών είναι ένα από τα πέντε Δαρνακοχώρια και απέχει 12 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερρών. Στηρίχθηκε στην καπνοκαλλιέργεια στο παρελθόν και ήταν ένα από τα πολυπληθέστερα χωριά του νομού Σερρών.

Από το 1998 είναι η έδρα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά και διοικητικό κέντρο του Καλλικρατικού ομώνυμου Δήμου από το 2010.

Το παλιό Γυμνάσιο του χωριού με πόρους από τους ΚΑΠ και ευρωπαϊκό πρόγραμμα έγινε ένα σύγχρονο δημαρχιακό μέγαρο κι εγκαινιάστηκε στις 23 Μαρτίου 2014 από τον τότε Δήμαρχο Ευάγγελο Καλαθά. Η γειτνίαση με την πόλη έπαιξε σημαντικό ρόλο στις δεκαετίες 70-80, ώστε πολλοί Χρυσιώτες να ρισκάρουν και να εργαστούν ως επαγγελματίες στις Σέρρες. Επίσης πολλοί δούλεψαν και ως τεχνίτες στην πόλη.

Στο χωριό υπήρχαν στο παρελθόν δυο αγροτικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι ανέστειλαν τη λειτουργία τους, ενώ κάτι σημαντικό που έχει καταγραφεί στην ιστορική μνήμη ήταν η επίσκεψη της Αλίκης Βουγιουκλάκη το 1992 όταν γευμάτισε εκεί μαζί με τη νεαρή τότε Άντζελα Γκερέκου στο πλαίσιο περιοδείας θιάσου στις Σέρρες.

Ο πληθυσμός αιμοδοτείται απο την αγοραπωλησίες ακινήτων

Το Χρυσό σήμερα υφίσταται όπως όλα τα χωριά την πληθυσμιακή απομείωση. Ωστόσο διατηρεί τη ζωντάνια του λόγω των ανθρώπων του και του γεγονότος ότι αποτελεί έδρα του Δήμου. Τα τελευταία χρόνια πολλά σπίτια έχουν υποστεί τη φθορά του χρόνου, σχεδόν για γκρέμισμα, ενώ παράλληλα παρατηρεί κανείς πολλά πωλητήρια σπιτιών.

Οι ενασχολούμενοι με τη γεωργία καλλιεργούν σιτάρια, ηλιόσπορα, καλαμπόκι και βαμβάκι, ενώ ένα τμήμα είναι αυτοαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι στην πόλη των Σερρών.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο LionNews.gr ο πρόεδρος της κοινότητας Θεολόγης Λαζαρίδης στο Χρυσό τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία τάση επιστροφής και ενδυνάμωσης του πληθυσμού τόσο από κατοίκους του χωριού άλλα και άλλων χωριών ακόμη και Σερραίων που προβαίνουν σε αγορές μονοκατοικιών. Κάποιοι όμως έχουν μεταναστεύσει εδώ και χρόνια στη Γερμανία και στη Θεσσαλονίκη οι περισσότεροι, ενώ λίγοι στην Αθήνα και στις Σέρρες.

Η εκπαιδευτική κοινότητα του Χρυσού

Στο Χρυσό υπάρχουν δυο σχολικές μονάδες αυτή τη στιγμή. Το δημοτικό σχολείο με 62 μαθητές και το νηπιαγωγείο με 18 παιδιά. Τα γυμνασιόπαιδα του χωριού φοιτούν στο Άγιο Πνεύμα και τα λυκειόπαιδα στην Πεντάπολη. Λειτουργεί ΚΔΑΠ, αγροτικό ιατρείο και κάθε Τετάρτη πραγματοποιείται λαϊκή αγορά.

Πολιτιστικός Σύλλογος Χρυσού

Μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρυσού στην Ανθοκομική έκθεση της Μονόβρυσης.

Ο πολιτιστικός σύλλογος Χρυσού ιδρύθηκε το 1988. Έχει τμήμα παιδικό κι ενηλίκων που χορεύουν χορούς απ’ όλη την Ελλάδα με έμφαση στα θρακιώτικα και τα μακεδονικά. Ο πρόεδρος του συλλόγου Φώτης Γκάλιος είπε στο LionNews.gr ότι οι χωριανοί στηρίζουν τις διάφορες εκδηλώσεις που κάνει κι εμφανίζονται πολλοί χορηγοί. Η κορυφαία εκδήλωση που πραγματοποιείται τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου ονομάζεται «Κρτσμάς» κι αποτυπώνει το πέρας της καπνοκαλλιέργειας με το καθάρισμα των σπιτιών και την προσφορά εδεσμάτων.

Αφετηρία επιτυχιών το έτος 1989 για το ποδόσφαιρο του Χρυσού

Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος ΑΕ Χρυσού προήλθε το 1971 ύστερα από τη συγχώνευση αρχικά του Ολυμπιακού και του Μεγάλου Αλεξάνδρου Χρυσού που ενώθηκε λίγο αργότερα με τον Ηρακλή Χρυσού. Η νέα ομάδα γνώρισε τη μεγαλύτερη διάκρισή της το 1989, όταν υποσκέλισε τον Παμβλαχιακό σε έναν από τους τρεις ομίλους της Α΄ κατηγορίας της ΕΠΣ

κι ακολούθως αναδείχθηκε υπερπρωταθλήτρια ομάδα του Νομού Σερρών. Κέρδισε με σκορ 3-2 την Αγία Παρασκευή και αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τον Εθνικό Σιδηροκάστρου στους αγώνες μπαράζ ανόδου για τη Δ’ Εθνική. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Χάρης Πλακανδάρας υπήρξε μέλος αυτής της εβδομάδας κι αναπολώντας εκείνη την εποχή δήλωσε στο LionNews.gr με περηφάνια ότι τότε η ομάδα με ντόπιους ποδοσφαιριστές (Καπούλας και Παπαδάκης εκτός Χρυσού) κατάφερε να ανέβει στη Δ΄ Εθνική και να εδραιωθεί ως υπολογίσιμη ποδοσφαιρική δύναμη. Έκτοτε η ομάδα είχε σταθερή παρουσία στη μεγάλη κατηγορία της ΕΠΣ, είχε κερδίσει άλλα τρία πρωταθλήματα Σερρών (1992,2007,2014). Το 1992 ήταν φιναλίστ του κυπέλλου της ΕΠΣ (είχε ηττηθεί 1-0 από τον Εθνικό Σιδηροκάστρου).

Σήμερα διατηρεί ομάδα στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Σερρών. Οι διοικήσεις του συλλόγου θέλουν να συντηρούν την ομάδα σε ένα καλό επίπεδο στη μεγάλη κατηγορία της ΕΠΣ Σερρών κάνοντας νοικοκυρεμένη διαχείριση των οικονομικών.

Η πληθυσμιακή πορεία του Χρυσού

Ο σημερινός πληθυσμός του Χρυσού σήμερα είναι το 1/3 του πληθυσμού που απογράφηκε το 1951 στην πρώτη μεταπολεμική απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Πιο συγκεκριμένα το 1951 είχε 3.329 κατοίκους. Το 1961 παρατηρείται μικρή αύξηση κι απογράφονται 3.455 άτομα. Το 1971 υπάρχει σημαντική μείωση λόγω μετανάστευσης και πέφτει στους 2.276 κατοίκους. Το 1981 υπάρχει ελαφρώς μείωση κι απογράφονται 1.923 άτομα. Το 1991 το χωριό κατοικείται από 1.809 άτομα, το 2001 φτάνει τα 2.010 άτομα. Το 2011 πέφτει στους 1.571 κατοίκους και στην τελευταία απογραφή φτάνει να κατοικείται από 1.006 άτομα