Όταν το «αυτοκίνητο -τράπεζα» πήγαινε στα χωριά

Η οικονομική ζωή της περιοχής μέσα από τις σελίδες της «Προόδου» των Σερρών, 1961 – Το «αυτοκίνητο – τράπεζα» της Εμπορικής

Από την οικονομική ζωή του τόπου, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Πρόοδος» των Σερρών, τον Μάιο του μακρινού 1961, αντλούμε μια είδηση που σήμερα μοιάζει απλή, τότε όμως αποτελούσε σημαντική καινοτομία: «Η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος αποκτά «αυτοκίνητο – τράπεζα» και φέρνει τις τραπεζικές υπηρεσίες πιο κοντά στους πολίτες της υπαίθρου».

Το κινητό αυτό τραπεζικό κατάστημα εξυπηρετούσε τακτικά περιοχές της βόρειας πλευράς του νομού Σερρών, όπως το Σιδηρόκαστρο, που ήταν τότε πρωτεύουσα της επαρχίας Σιντικής, την Ηράκλεια, που είχε εξελιχθεί σε κωμόπολη με δική της αυτόνομη αγορά, το Νέο Πετρίτσι, ένα μεγάλο και ζωντανό χωριό της εποχής, καθώς και την Σκοτούσσα, επίσης σημαντικό οικισμό με σιδηροδρομικό σταθμό. Η Σκοτούσσα, εκείνη την περίοδο, άρχιζε να διαμορφώνει τα πρώτα χαρακτηριστικά μιας δικής της βιομηχανικής ζώνης, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση και τις μεταφορικές υποδομές.

Η παρουσία του «αυτοκινήτου – τράπεζας» δεν είχε μόνο πρακτικό χαρακτήρα. Συμβόλιζε την προσπάθεια εκσυγχρονισμού, τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και την ενίσχυση των επαγγελματιών, των εμπόρων και των αγροτών, σε μια εποχή που οι αποστάσεις και η έλλειψη υποδομών καθιστούσαν τις συναλλαγές δύσκολες.

Μέσα από ένα απλό δημοσίευμα, η «Πρόοδος» αποτυπώνει το πνεύμα μιας Ελλάδας που αλλάζει. Μιας κοινωνίας που προσπαθεί να οργανωθεί, να αναπτυχθεί και να φέρει τις υπηρεσίες πιο κοντά στον άνθρωπο. Ένα μικρό, αλλά χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας του τόπου.

Δημήτρης

Νάτσιος