113 χρόνια από την Απελευθέρωση της Νιγρίτας – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Οι εκδηλώσεις σε Τερπνή και Νιγρίτα «Ελευθερία 2026» θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου και το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Ο Δήμος Βισαλτίας τιμά φέτος τα 113 χρόνια από την απελευθέρωση της Νιγρίτας και τη μάχη στη θέση Πλατανούδια Τερπνής πραγματοποιώντας μία σειρά από επετειακές εκδηλώσεις «Ελευθερία 2026», την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου και το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 (Τερπνή)

– 7:30 π.μ: Θεία λειτουργία στο παρεκκλήσι Ζωοδόχου Πηγής και μνημόσυνο πεσόντων.

– 10:55 π.μ: Τέλος προσέλευσης κοινού και επισήμων στο Ηρώο Τερπνής στα «Πλατανούδια»

-11:00 π.μ: Τέλεση Επιμνημόσυνης Δέησης

– Προσκλητήριο πεσόντων & Κατάθεση στεφάνων

– Εκφώνηση πανηγυρικού ημέρας από την εκπαιδευτικό κ. Ζαφειρία Πολυχρονίδου

– Ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

–12:00 π.μ: Παρέλαση

Θα ακολουθήσει δεξίωση στο Κοινοτικό κατάστημα Τερπνής

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 (Νιγρίτα)

-07:30 π.μ.: Θεία Λειτουργία και επιμνημόσυνη δέηση για τον Καπετάν Γιώργη Γιαγκλή και τα παληκάρια του απελευθερωτές της Νιγρίτας και της ευρύτερης περιοχής, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας

-10:55 π.μ: Τέλος προσέλευσης κοινού και επισήμων 11:00 π.μ – Τέλεση Επίσημης Δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας προεξάρχοντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Σερρών & Νιγρίτης Θεολόγου

-11:15 π.μ: Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από την Διευθύντρια του Β. Δημοτικού Σχολείου Νιγρίτας κ. Αρβανιτάκη Σουλτάνα

-11:30 π.μ: Μετάβαση της πομπής στο Ηρώο Νιγρίτας

– Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης.

– Κατάθεση στεφάνων

– Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των ένδοξων νεκρών μας και ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

-12:00 π.μ: Παρέλαση Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου “ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΑΚΟΓΙΑΣ”

Τελετάρχες ορίζονται για την 17η Φεβρουαρίου η κ. Αγγελική Τσερβίστα, υπάλληλος του Δήμου και για την 21η Φεβρουαρίου η Δημοτική Υπαλλήλος κα Αναστασία Μπάγκαλα.