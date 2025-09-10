Τοπικά

400 Φοροτεχνικοί από όλη την Ελλάδα στις Σέρρες για τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας

Αυτό έκανε γνωστό με ανάρτησή της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η Πρόεδρος του Συλλόγου Φοροτεχνικών Ν.Σερρών, Σύλβια Νησιούδη.

“Περίπου 400 φοροτεχνικοί από όλη την Ελλάδα θα βρίσκονται στις 5-6-7 Δεκεμβρίου στις ΣΈΡΡΕΣ, όπου θα γίνει η ετήσια Γενική Συνέλευση της πανελλήνιας ομοσπονδίας φοροτεχνικών!

Κατόπιν πρότασής μου στο ΔΣ της ΠΟΦΕΕ εγκρίθηκε πλειοψηφικά η πόλη μας και έτσι θα έχουμε τη χαρά να υποδεχτούμε περίπου 400 λογιστές – φοροτεχνικούς από όλη την Ελλάδα για τις εργασίες της ΓΣ της ΠΟΦΕΕ, δίνοντας ταυτόχρονα ζωή και πνοή στην πόλη μας!!!”

 

