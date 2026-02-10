632 παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς Στο Σιτοχώρι ο πρώτος παιδικός το 1961

Συνολικά 632 παιδιά φιλοξενούνται στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς στον νομό Σερρών – Ο πρώτος λειτούργησε στο Σιτοχώρι Σερρών το 1961

Οι δημοτικοί παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, αποτελούν δομές προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης για παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας. Δεν υπάγονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ωστόσο καλύπτουν καθημερινά σημαντικές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η γυναίκα-μητέρα εργάζεται και, για πολλούς λόγους, αδυνατεί να παραμείνει στο σπίτι και στην οικογένειά της.

Σήμερα, σε όλον τον νομό Σερρών, η συγκεκριμένη εκπαιδευτική κοινότητα αριθμεί συνολικά 632 παιδιά. Το ένα τρίτο αυτών φιλοξενείται στον Δήμο Σερρών, ενώ από τους περιφερειακούς Δήμους αυτός της Σιντικής συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό παιδιών. Αντίθετα, ο Δήμος Αμφίπολης φιλοξενεί τα λιγότερα.

Ο πρώτος

παιδικός σταθμός στο Σιτοχώρι

Σε αυτό τον χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σιτοχωρίου λειτούργησε το 1961 ο πρώτος παιδικός σταθμός στο Νομό Σερρών.

Η ιστορία της λειτουργίας των παιδικών σταθμών στον νομό ξεκινά το 1961. Τότε λειτούργησε για πρώτη φορά, σε προσωρινή βάση, παιδικός σταθμός στο Σιτοχώρι Σερρών. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 14 Μαΐου του ίδιου έτους, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Πρόοδος». Σκοπός της λειτουργίας του ήταν η στήριξη της αγρότισσας μητέρας, η οποία εγκατέλειπε το σπίτι της για να εργαστεί στην καπνοκαλλιέργεια. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σιτοχωρίου, Λίτσα Τζίκου, ο προσωρινός παιδικός σταθμός στεγάστηκε αρχικά στη δυτική πλευρά του δημοτικού σχολείου και αργότερα σε ενοικιαζόμενους χώρους.

Οι παιδικοί σταθμοί ανά Δήμο

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά οι υπάρχουσες σχολικές μονάδες (δημοτικοί παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί) σε κάθε Δήμο του νομού:

Δήμος Σερρών

Απο τον σύγχρονο παιδικό σταθμό της Κάτω Καμήλας.

Εντός της πόλης των Σερρών λειτουργούν τέσσερις παιδικοί σταθμοί: ο πρώτος δίπλα στη Λέσχη Αξιωματικών (στην αυλή του λειτουργεί και βρεφονηπιακός σταθμός), ο δεύτερος στην οδό Αγίας Σοφίας και Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο τρίτος πίσω από την εκκλησία του Αγίου Αντωνίου και ο τέταρτος στην περιοχή της Ομόνοιας.

Επιπλέον, στην πόλη υπάρχει βρεφικός σταθμός δίπλα στο κτίριο της ΔΕΥΑΣ. Στα χωριά του Δήμου λειτουργούν παιδικοί σταθμοί στο Σκούταρι, στην Κάτω Καμήλα, στο Μητρούσι, στα Καλά Δένδρα και στην Ορεινή.

Στις παραπάνω δομές φοιτούν συνολικά 220 παιδιά, ενώ απασχολούνται 61 εργαζόμενοι, με συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου. Όπως δήλωσε στο LionNews.gr η αρμόδια Αντιδήμαρχος Χρυσούλα Δρίγκα, «όλες οι σχολικές μονάδες που υπάγονται στον Δήμο βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, ενώ τόσο η διατροφή όσο και η καθαριότητα που παρέχονται είναι περισσότερες από το προβλεπόμενο». Παράλληλα, αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται εργασίες στον παιδικό σταθμό των Καλών Δένδρων.

Δήμος Σιντικής

Στον Δήμο Σιντικής λειτουργούν τρεις βρεφονηπιακοί σταθμοί στο Σιδηρόκαστρο, στο Νέο Πετρίτσι και στη Ροδόπολη, όπου φιλοξενούνται συνολικά 126 παιδιά. Επιπλέον, υπάρχουν δύο παιδικοί σταθμοί στα Άνω Πορρόια και στην Κερκίνη, με 3 και 4 παιδιά αντίστοιχα.

Στις δομές αυτές απασχολούνται συνολικά 35 εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τη δήλωση της αρμόδιας Αντιδημάρχου Αθανασίας Αγγελίδου στο LionNews.gr, οι παιδικοί σταθμοί βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ κατά την περίοδο των Χριστουγέννων πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στα πατώματα και στις ταπετσαρίες.

Δήμος Ηράκλειας

Στον Δήμο Ηράκλειας λειτουργούν τέσσερις παιδικοί σταθμοί: δύο στην Ηράκλεια με 50 παιδιά, ένας στη Σκοτούσσα με 8 παιδιά και ένας στα Χρυσοχώραφα με 10 παιδιά. Απασχολούνται συνολικά 15 εργαζόμενοι.

Όπως ανέφερε στο LionNews.gr η Αντιδήμαρχος Παιδείας Νατάσα Χαλκίδου, «οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου βρίσκονται σε καλό επίπεδο,

σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία», ενώ πραγματοποιήθηκαν και επισκευές σε κουφώματα και τουαλέτες.

Δήμος Εμμανουήλ Παππά

Ο Σύγχρονος παιδικός σταθμός στο Νέο Σούλι.

Στον Δήμο λειτουργεί ο βρεφονηπιακός σταθμός Νέου Σουλίου και οι παιδικοί σταθμοί στο Νεοχώρι και στον Νέο Σκοπό. Συνολικά φιλοξενούνται 41 παιδιά και απασχολούνται 14 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 7 είναι μόνιμοι και οι υπόλοιποι μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ. «Σαν ξενοδοχείο επτά αστέρων, χωρίς υπερβολή, δείχνουν οι σχολικές μας μονάδες», δήλωσε στο LionNews.gr ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιώργος Ξυλαγκράς.

Δήμος Βισαλτίας

Στον Δήμο Βισαλτίας λειτουργούν δύο βρεφονηπιακοί σταθμοί στη Νιγρίτα και δύο παιδικοί σταθμοί στο Δημητρίτσι και στη Μαυροθάλασσα. Συνολικά φιλοξενούνται 85 παιδιά και απασχολούνται 20 εργαζόμενοι. «Οι δομές βρίσκονται σε καλή κατάσταση», δήλωσε στο LionNews.gr ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Εμμανουήλ Καττής.

Δήμος Νέας Ζίχνης

Ο παιδικός σταθμός της Νέας Ζίχνης.

Στον Δήμο Νέας Ζίχνης λειτουργούν δύο βρεφονηπιακοί σταθμοί στη Νέα Ζίχνη και στην Αλιστράτη, καθώς και ένας παιδικός σταθμός στον Δραβήσκο. Οι δομές φιλοξενούν συνολικά 72 παιδιά και απασχολούν 15 εργαζόμενους (5 μόνιμους και 10 μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ). Όπως δήλωσε στο LionNews.gr ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Χρυσόστομος Γκαλάπης, «οι δομές συντηρούνται και παραμένουν σε πολύ καλή κατάσταση».

Δήμος Αμφίπολης

Στον Δήμο Αμφίπολης λειτουργούν τρεις παιδικοί σταθμοί με συνολικά 20 παιδιά. Από αυτά, τα 12 φοιτούν στον παιδικό σταθμό της Πρώτης και τα υπόλοιπα στους σταθμούς της Παλαιοκώμης και του Ροδολίβους. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Δημήτρη Χαρισιάδη, «έχουν αναβαθμιστεί οι παιδικές χαρές και γενικότερα οι σταθμοί βρίσκονται σε καλή κατάσταση».

Οι δημοτικοί παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του νομού Σερρών αποτελούν διαχρονικά έναν ουσιαστικό πυλώνα στήριξης της οικογένειας και της τοπικής κοινωνίας. Από τον πρώτο, προσωρινό παιδικό σταθμό του Σιτοχωρίου το 1961 έως τις σύγχρονες δομές που λειτουργούν σήμερα σε όλους τους Δήμους, ο ρόλος τους παραμένει καθοριστικός.

Με εκατοντάδες παιδιά να φιλοξενούνται καθημερινά και δεκάδες εργαζόμενους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, οι παιδικοί σταθμοί του νομού συνεχίζουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, συμβάλλοντας τόσο στην προσχολική αγωγή όσο και στη διευκόλυνση της εργαζόμενης οικογένειας.

Δημήτρης Νάτσιος