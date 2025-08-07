7η Σερραϊκή Γιορτή Μοτοσυκλέτας – Τρεις μέρες γεμάτες δράση, μουσική και βόλτες

Από τις 29 έως τις 31 Αυγούστου 2025, οι Σέρρες φιλοξενούν και πάλι τη μεγάλη γιορτή των μοτοσυκλετιστών – Ελεύθερη είσοδος

Οι μηχανές… ζεσταίνονται και οι λάτρεις των δύο τροχών ετοιμάζονται για ένα ακόμα αξέχαστο τριήμερο! Η 7η Σερραϊκή Γιορτή Μοτοσυκλέτας επιστρέφει δυναμικά στις 29, 30 και 31 Αυγούστου 2025, προσκαλώντας φίλους της μοτοσυκλέτας από όλη την Ελλάδα σε μια εκδήλωση γεμάτη δράση, μουσική, βόλτες και πολιτιστικά δρώμενα, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

Η εκδήλωση ξεκινά την Παρασκευή 29 Αυγούστου στις 17:00 με την επίσημη έναρξη και συνεχίζεται με DJ set από τον ΜΟΣ στις 19:30, ενώ στις 21:00 τη σκηνή καταλαμβάνουν οι «Αστέρες της Ταβέρνας», με έκτακτη εμφάνιση του Γιώργου Νάσκα στο σαξόφωνο, ανεβάζοντας το κέφι στα ύψη.

Το Σάββατο 30 Αυγούστου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε βόλτες street και enduro από τις 15:00, πριν επιστρέψουν για τον αγιασμό των μοτοσυκλετιστών στις 19:00. Ακολουθεί νέο DJ set από τον ΜΟΣ και μια έκθεση κλασικών μοτοσικλετών για τους νοσταλγούς του είδους. Το βράδυ κορυφώνεται στις 21:00 με ροκ συναυλία από τους NO ID, υπόσχεση για έντονη μουσική εμπειρία.

Η Κυριακή 31 Αυγούστου ξεκινά με εκδρομή στις 10:00 προς το μοναστήρι του Αγίου Προδρόμου, μια στιγμή πνευματικής ανάτασης μέσα στη φύση. Η επιστροφή στις 14:00 σηματοδοτεί το κλείσιμο της εκδήλωσης, με επίσηλη λήξη στις 15:00.

Η 7η Σερραϊκή Γιορτή Μοτοσυκλέτας συνδυάζει το πάθος για τις μηχανές με την παρέα, τη μουσική και την τοπική κουλτούρα. Μια γιορτή ανοιχτή σε όλους — είτε καβαλάτε μηχανή είτε όχι!

Είσοδος Ελεύθερη