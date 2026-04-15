Taekwon-Do: «Βροχή» τα μετάλλια για τους «Μονομάχους Νιγρίτας»

Σαρωτικές εμφανίσεις και πέρα ως πέρα δίκαιες οι διακρίσεις των αθλητριών του σερραϊκού συλλόγου στους αγώνες της Θεσ/νίκης

Συνεχίζουν ακάθεκτοι οι «Μονομάχοι Νιγρίτας», καθώς σε ένα ακόμη τουρνουά οι αθλήτριες του εν λόγω σερραϊκού συλλόγου πέτυχαν σπουδαίες διακρίσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών.

Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, που ήταν και η πρώτη ημέρα του 2ου Προκριματικού Πρωταθλήματος της Ένωσης Ταε Κβο Ντο Βορείου Ελλάδος (ΕΤΑΒΕ), η πρωταθλήτρια Αναστασία Δαρατζή κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, ενώ το Σάββατο 4 Απριλίου 2026 οι επιτυχίες συνεχίστηκαν με την ίδια …ένταση!

Χρυσό μετάλλιο με δύο αγώνες για την Ευαγγελία Σάγκοβιτς, χρυσό μετάλλιο ύστερα από τρεις νίκες για την Ελένη Σαραϊδαρη και επίσης δεύτερη θέση και ασημένιο μετάλλιο για την Αντωνία Κουγιουμτζή.

Οι αγώνες διεξείχθησαν στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ωραιοκάστρου «Κονταξοπούλειο».

Ιορδάνης Ξανθόπουλος