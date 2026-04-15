Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για την επιδότηση καυσίμων (Fuel Pass) και μέσω ΚΕΠ

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσω των ΚΕΠ ξεκινά τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου και θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026.

Ο Δήμος Σερρών ενημερώνει τους πολίτες ότι, στο πλαίσιο της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους (Fuel Pass III), παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου Σερρών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν για την υποβολή της αίτησής τους.

Αμαλία Ταμπουρή