Ορειβατικός Σύλλογος Νιγρίτας

Μία πανέμορφη πεζοπορία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μαϊου από το Αχλαδοχώρι μέχρι το Καρυδοχώρι. Πέτρινα γεφύρια, νερά τρεχούμενα, ένας ενεργός νερόμυλος,δύο παραδοσιακά χωριά κ ένας φιλόξενος σύλλογος είναι οι εικόνες που μας μείνανε από αυτή την πορεία.. Ευχαριστούμε πολύ τον ΦΟΣΣ – Φυσιολατρικός ορειβατικός σύλλογος Σιδηροκάστρου για την φιλοξενία κ την ξενάγηση στα όμορφα μέρη τους.

Σας περιμένουμε στο καταφύγιο μας!!! Αμαλία Ταμπουρή