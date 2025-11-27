Τοποθετήθηκαν τα τελευταία κομμάτια στη Γέφυρα της Μαυροθάλασσας

Σε μία ειδική επιχείρηση ειδικοί γερανοί τοποθέτησαν τις τελευταίες πλάκες του καταστρώματος στη Γέφυρα της Μαυροθάλασσας

Σημαντική ημέρα η σημερινή για το πολύ σπουδαίο και μεγαλόπνοο έργο της κατασκευής της Γέφυρας της Μαυροθάλασσας, καθώς το πρωί της Τρίτης 18 Νοεμβρίου 2025 και παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, τα ειδικά μηχανήματα της ανάδοχης κατασκευαστικής εταιρείας προχώρησαν παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, Παναγιώτη Σπυρόπουλου στην τοποθέτηση των τελευταίων κομματιών του καταστρώματος δίνοντας έτσι σχήμα και μορφή στην υπό κατασκευή γέφυρα.

Η όλη επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτούσε λεπτούς χειρισμούς και κινήσεις ακριβείας από ανθρώπους και μηχανήματα, καθώς το μήκος της καθεμιάς «πλάκας» άγγιζε τα 37 μέτρα, ενώ το βάρος για το κάθε ένα κομμάτι υπερέβαινε τους 100 τόνους.

«Σε πείσμα όλων όσοι αμφέβαλαν για την πρόοδο των εργασιών, ασκούσαν κριτική και στην ουσία αμφισβητούσαν ακόμη και για την κατασκευή του ίδιου του έργου, εμείς βρισκόμαστε εδώ και με χαρά παρατηρούμε σήμερα να μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές στην κατασκευή του τεχνικού σκέλους αυτού του δύσκολου αλλά απολύτως σημαντικού έργου», τόνισε στα ΜΜΕ ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών, Παναγιώτης Σπυρόπουλος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα συνεργεία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, που κατέγραφαν την όλη διαδικασία βρίσκονταν στην ουσία πάνω από τον ποταμό Στρυμόνα και πολύ κοντά στην Μαυροθάλασσα του Δήμου Βισαλτίας, τη στιγμή που η πρόσβαση στο εν λόγω σημείο πραγματοποιήθηκε από την άλλη πλευρά, δηλαδή από το Μύρκινο του Δήμου Νέας Ζίχνης.

«Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου, η γέφυρα θα έχει πλάτος 13,5 μέτρα και μήκος 278,3 μέτρα, ενώ οι οδικές προσβάσεις που θα κατασκευαστούν έχουν μήκος 298 μέτρα από την πλευρά του Δήμου Ν.Ζίχνης και μήκος 436 μέτρα από την πλευρά του Δήμου Βισαλτίας», τόνισε από τη δική του πλευρά ο Πολιτικός Μηχανικός και Υπεύθυνος της Κατασκευαστικής Εταιρείας, Ντένης Αγριαφιώτης.

Η χρηματοδότηση για το εν λόγω βαρυσήμαντο έργο είναι πλήρως εξασφαλισμένη και οι τοπικές κοινωνίες αδημονούν για την ολοκλήρωσή του, καθώς η συγκεκριμένη γέφυρα θα εξυπηρετήσει το υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο των περιοχών εκατέρωθεν του ποταμού Στρυμόνα, στην περιοχή των οικισμών Παραλιμνίου, Πεθελινού, Δραβίσκου, Μαυρολόφου και Μύρκινου βορείως του ποταμού και Αχινού, Ιβήρων, Μαυροθάλασσας και Τραγίλου νοτίως του ποταμού Στρυμόνα.

Με την ολοκλήρωση της Γέφυρας της Μαυροθάλασσας θα μπει στην ουσία ένα τέλος στην απομόνωση των κοινοτήτων των Δήμων Ν.Ζίχνης και Βισαλτίας, που βρίσκονται εκατέρωθεν του ποταμού Στρυμόνα.

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω έργο έχει προϋπολογισμό 13.780.000 ευρώ και η πορεία των εργασιών ακολουθούν πιστά το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι το καλοκαίρι του 2026 θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αφαίρεσης των επιχωματώσεων για να πάρουν κατόπιν σειρά οι λοιπές εργασίες στην πρόσβαση τόσο από τη μία όσο και από την άλλη πλευρά της γέφυρας, καθώς επίσης και οι ασφαλτικές εργασίες πάνω στη γέφυρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτήν τη στιγμή και για τις ανάγκες της απρόσκοπτης περαίωσης των εργασιών έγινε εκτροπή του ποταμού σε μήκος 500 μέτρων!